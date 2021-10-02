Експерти розповіли, чи впливає кількість підключених пристроїв на швидкість Wi-Fi

Якщо всі одночасно підключаться до Wi-Fi, то швидкість впаде, чи не так?





В середньому кожна людина має три-чотири пристрої, які регулярно підключаються до інтернету: ноутбук, планшет, смартфон та ігрова консоль. Однак нерідко зустрічається ситуація, коли п’ять або більше пристроїв підключаються до однієї мережі Wi-Fi одночасно.

У зв’язку з цим виникає питання: чи впливає підключення занадто великої кількості пристроїв на швидкість бездротової мережі Wi-Fi? Трохи нижче ми відповімо на це і кілька інших питань.

ЯК ВЛАШТОВАНА РОБОТА РОУТЕРА?

Wi-Fi маршрутизатор (або роутер) – невід’ємна складова практично будь-якої бездротової домашньої мережі. Пристрій такого типу Wi-Fi приймає радіосигнал, перетворений адаптером бездротового зв’язку локального комп’ютера, і декодує його. Потім декодування сигналу відправляється потрібному адресату (тобто підключеному пристрою)

Мережі Wi-Fi працюють на певних частотах, як і радіохвилі. Однак частота залежить від типу використовуваного Wi-Fi підключення.

2,4 ГГц – найбільш поширений діапазон для стандартних підключень Wi-Fi. Маршрутизатор і пристрої, які беруть сигнал, повинні працювати на одній частоті для відправлення та отримання даних.

Трафік , що проходить через мережу, розбивається на пакети даних, кожен з яких має певну адресу, що і дозволяє роутеру відправити їх на потрібний пристрій.

З огляду на те, що два пристрої не можуть працювати на одній і тій самій частоті одночасно, сигнал Wi-Fi може сповільнитися при підключенні більшої кількості пристроїв.

ЧИ ДІЙСНО ЗНИЖУЄТЬСЯ ШВИДКІСТЬ?

Так, кількість підключених пристроїв уповільнює роботу вашого Wi-Fi.

У цьому контексті під «уповільненням» мається на увазі, що маршрутизатор не здатний одночасно обмінюватися даними з усіма пристроями в мережі.

Роутер повинен «ділитися» частотою з кожним пристроєм, на одній і тій самій частоті може бути багато трафіку, оскільки інші пристрої також намагаються відправляти свої пакети даних через нього.

Однак це не має нічого спільного зі швидкістю інтернету. У вас цілком може бути гарне, швидкісне підключення, що надається провайдером, і повільне бездротове з’єднання.

Зазвичай мережа сповільнюється в разі, коли до мережі підключені чотири або більше пристрої, хоча це багато в чому залежить від використовуваного маршрутизатора. Уповільнення відбувається через те, що роутер не може взаємодіяти з декількома пристроями одночасно.

Таким чином, чим більше підключених пристроїв, тим повільніше працює Wi-Fi.

Зниження швидкості інтернету залежить не тільки від кількості підключених пристроїв, а й від того, який обсяг даних вони використовують. Однак тут варто відзначити, що невелике уповільнення є цілком нормальним.

СКІЛЬКИ ПРИСТРОЇВ МОЖНА ПІДКЛЮЧИТИ ДЛЯ НОРМАЛЬНОЇ РОБОТИ WI-FI?

Ми рекомендуємо підключати не більше п’яти девайсів одночасно. В такому випадку пропускна здатність не буде залежати від уповільнення через одночасне підключення занадто великої кількості пристроїв.

З іншого боку, до загальнодоступного Wi-Fi можна підключити до 25 пристроїв, перш ніж ви помітите зниження швидкості (знову ж таки, в залежності від маршрутизатора).

Ось ще кілька чинників, які можуть вплинути на швидкість підключення до мережі:

ДАЛЬНІСТЬ WI-FI СИГНАЛУ

Wi-Fi сигнал, що відправляється роутером, – ключ до того, скільки пристроїв можна підключити. Якщо якість прийому сигналу низька, то при підключенні декількох девайсів швидкість бездротової мережі неодмінно впаде.

Тут рекомендується протестувати сигнал, завдяки чому ви зможете визначити його дальність дії, і в разі чого використовувати Wi-Fi репитер (розширювач).

ВІК РОУТЕРА

Більш старі маршрутизатори видають низьку швидкість і не здатні підтримувати таку ж кількість пристроїв, що і моделі нового зразка. Купівля нового маршрутизатора з кращими характеристиками – ще один спосіб прискорити підключення до Wi-Fi.

РОЗТАШУВАННЯ МАРШРУТИЗАТОРА

Якщо ваш роутер знаходиться в одній кімнаті, а пристрої, які підключаються, – в іншій, то Wi-Fi сигнал неодмінно послабиться, якщо на шляху є стіни. Найкраще розмістити маршрутизатор в центрі приміщення, або ж перемістити спільні пристрої ближче.

ЗАСТАРІЛА ПРОШИВКА

Прошивка, встановлена ​​на маршрутизаторі, контролює всі основні функції маршрутизатора: вона відстежує якість і потужність сигналів, регулює їх потужність, обробляє розподіл каналів і т.д.

Якщо в прошивці є якась помилка, це може викликати проблеми з Wi-Fi-з’єднанням, що в підсумку уповільнює швидкість бездротового з’єднання.

Саме тому деякі виробники часто випускають оновлення прошивки для своїх роутерів.

ЯК ЗБІЛЬШИТИ ШВИДКІСТЬ WI-FI?

Якщо ви хочете позбутися від постійних стрибків швидкості, найкраще обмежити кількість пристроїв, що підключаються. Ми розуміємо, що в деяких випадках виконання цього завдання є важко здійсненним, тому є кілька речей, які слід спробувати, щоб прискорити Wi-Fi:

“НАВЕДІТЬ” РОУТЕР

Швидкість підключення до Wi-Fi частенько залежить від місця розташування роутера, тому переміщення пристрою може покращити ситуацію. Спробуйте переставити маршрутизатор ближче до пристроїв, які ви підключаєте.

ВИКОРИСТОВУЙТЕ КАБЕЛЬ ETHERNET

Кабелі Ethernet не уповільнюють роботу Wi-Fi, оскільки використовують інший частотний канал. Якщо вам не потрібно підключатися через бездротову мережу (при роботі на настільному ПК, наприклад), підключення до інтернету за допомогою кабелю Ethernet може поліпшити швидкість з’єднання.

КУПІВЛЯ НОВОГО РОУТЕРА

Купівля нового бездротового маршрутизатора з покращеними характеристиками напевно допоможе домогтися більш високої швидкості підключення. Це варто зробити в тому випадку, якщо ви вже не можете терпіти повільну швидкість.