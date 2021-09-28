Стало відомо, чому розумні люди купують минулорічні телефони і цураються нових

Яким смартфоном ви користуєтеся саме зараз? Гадаю, не помилюся, якщо припущу, що це торішня, а то і позаминулорічна модель. Я навіть допускаю, що ви купили її зовсім недавно, але усвідомлено вибрали апарат постарше. Просто вся суть в тому, що сьогодні більшість користувачів вважають за краще купувати вже ненові смартфони. На вторинному ринку або в магазині – не так важливо. Головне, що це вже тенденція, яка продовжує набирати обертів. Цікаво чому?





Немає сенсу брати новий смартфон, якщо минулорічний подешевшав в два рази

Сьогодні люди все частіше купують смартфони минулих років випуску, ніж нові моделі. На це звернули увагу аналітики CounterPoint Research, але все зрозуміло було і без досліджень. Вони пов’язують це з падаючими доходами населення в більшості країн світу, але чомусь не включають логіку. Адже причина проблеми, яку вони шукають, криється зовсім не в цьому, або принаймні не тільки в цьому.

Так, я розумію, що в період пандемії доходи багатьох людей пішли на спад. Хтось втратив роботу, когось скоротили, а хтось просто став більше відкладати, добровільно позбавивши себе частини вільних грошей. Однак причина, по якій люди стали активніше купувати ненові смартфони, полягає в тому, що ринок флагманів банально став нецікавий. Адже, якщо ви порівняєте пристрої з різних цінових сегментів, то практично не побачите різниці між ними.

Порівняння Galaxy A51 і A52

Не вірите? А я вам зараз доведу. Візьмемо як приклад Galaxy A51 і A52. Зверніть увагу на те, чим вони відрізняються один від одного:

Процесор: у A51 – Exynos 8620, у A52 – Snapdragon 720G;

Пам’ять: у A51 – 4/64, 4/128, у A52 – 4/128, 8/256 ГБ;

Водозахист: у A51 – немає, у A52 – є;

Камера: у A51 – 48 Мп, у A52 – 64 Мп;

Акумулятор: у A51 – 4000 мА * год, у A52 – 4500 мА * г.

Все виглядає так, ніби різниця є. Але по факту це зовсім не так. Тому що з практичної точки зору цього банально непомітно. Окей, A52 оснастили трохи більш потужним процесором, але це можна побачити тільки в бенчмарках, тому що швидкодія інтерфейсу залишилася рівно на тому ж самому рівні. Так, A52 додали додаткові 500 мА * г, але через дисплей з частотою оновлення 90 Гц їх теж буде непомітно.

Напевно, заради поліпшеного дисплея можна було трохи переплатити. Але вся фішка в тому, що минулорічний Galaxy A51 сьогодні коштує дешевше, ніж Galaxy A52 майже на 50 відсотків: 7 тисяч гривень проти 10 тисяч. Це катастрофічний розрив.

Коли краще купувати смартфони

Взагалі, ринок смартфонів так влаштований, що минулорічні смартфони, які не набагато гірше нових, вартують в півтора, то і у два рази дешевше. Така тенденція спостерігається вже давно. Але, якщо раніше у людей були гроші, і вони могли собі дозволити купити найновіше і круте, то тепер все трохи змінилося. Тепер на перше місце вийшла економія, помножена на здоровий глузд.

Ви здивуєтеся, але ця тенденція характерна не тільки для Android-смартфонів, але і для iPhone. Якщо ми візьмемо iPhone 11 і iPhone 12, між якими мінімальна функціональна і технічна різниця, якщо – знову ж таки – не брати до уваги більш просунутий дисплей в новій моделі, то різниця в ціні між ними досить суттєва

До чого це я? А до того, що сьогодні реально немає сенсу витрачатися на найновіші смартфони. Сучасні апарати досить технологічні, а тому зберігають актуальність протягом мінімум 3, а то і 4 років. Тому, купивши сьогодні Galaxy A51 або iPhone 11, в залежності від ваших уподобань, ви реально отримаєте апарат, який вірою і правдою прослужить вам кілька років поспіль, і при цьому заощадите. Тому включайте голову, іноді вона працює.