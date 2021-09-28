Государство установило минимальные цены на пакеты: лучше ходить с сумкой

Украинские чиновники на днях опубликовали новый проект постановления, предлагающий установить минимальную стоимость для розничной реализации пластиковых пакетов. Данный документ дополняет разработанный ранее закон о сокращении оборота пластика в Украине. Воплотить нововведение в жизнь Кабмин планирует уже 10 декабря текущего года.





В частности, в законе запрещается бесплатное распространение пластиковых пакетов. Минимальную их цену пока еще не определили. Однако в Кабинете министров уже оговаривают цифры в пределах 2 и 3 гривен. Стоимость пакета будет зависеть от его размера, наличия ручек, боковых складок и т. п. Продавать пакеты дешевле установленной властями стоимости будет запрещено.

Стоит отметить, что нововведение не коснется пакетов из пластика, который разлагается. Ведь они не засоряют окружающую среду и не требуют больших затрат на переработку.

Не коснется данное дополнение к закону и материалов, в которые упаковывается товар в процессе перевозки. Речь идет только о пакетах, используемых конечными потребителями для транспортировки продуктов и промышленных товаров из точек розничной торговли, общественного питания и т. п.

Как рассказали в Кабмине, сейчас пластиковые пакеты продают по цене от 1 до 4 грн за штуку. Низкая стоимость пластиковой упаковки не способна покрыть даже затраты на ее утилизацию. К тому же в супермаркетах полно бесплатных пакетов, например для фруктов и овощей. Борьба с веществами, загрязняющими окружающую среду, активно ведется во всех странах Европы. А Украина и так едва не последней начала борьбу с массовым употреблением пластика.

Сейчас «экологическое» постановление Кабмина еще находится на стадии рассмотрения. Если же его утвердят, то уже с 10 декабря мы увидим совсем другие цены на пакеты. Похоже, украинцам уже стоит понемногу начинать привыкать к хозяйственным сумкам. Иначе пакеты быстро превратятся в отдельную статью наших расходов.