Складено ТОП 13 кращих програм 2021 року, які змінюють ваш голос під час розмови по телефону

У житті трапляються ситуації, коли виникає необхідність в зміні голосу під час дзвінка по телефону. Це може бути розмова начальника з підлеглим, коли перший має намір перевірити роботу другого, або інші випадки. Залежно від типу мобільного апарату змінюється відповідь на питання, як можна змінити голос під час телефонного дзвінка. Це обумовлено тим, що для кожної операційної системи використовуються своїм програми.





Android

Для операційної системи Android створено кілька програм, що дозволяють змінити голосів під час телефонної розмови. До таких розробок відносяться:

Funcalls;

Call Voice Changer;

MorphVOX Pro;

Online Tone Generator.

Потрібно врахувати, що частина подібних програм здатні обробляти тільки раніше записані розмови і не функціонують під час дзвінка. Цю обставину треба перевірити, перш ніж завантажувати додаток. Також частина програм для зміни голосу поширюється на платній основі.

Funcalls

Дана розробка відрізняється від інших подібних продуктів наявністю вбудованої «дзвонилки», яка покращує функцію зміни голосу. Щоб скористатися цією програмою за призначенням, потрібно:

Запустити Funcalls і прийняти умови угоди.

Натиснути на кнопку, яка запускає дзвінок.

Вибрати потрібний номер і голос, яким буде говорити той, хто телефонує (чоловічий чи кумедний – інші варіанти доступні після покупки програми).

Серед переваг Funcalls, в порівнянні з іншими подібними розробками, виділяють наступне:

можна дзвонити в будь-яку точку світу;

зміна голосу відбувається як під час дзвінка, так і під час запису розмови;

кожен виклик зберігається;

на вибір в платній версії запропоновано 5 варіантів голосу;

змінювати тембр можна під час розмови;

поверх голосів можна накладати додаткові звуки;

Funcalls дозволяє здійснювати подібні дзвінки на стаціонарні телефони.

В даному додатку відсутня реклама. Однак ця програма підтримує лише англійську мову. Здійснювати реальні дзвінки можна тільки після покупки програми. Крім того, під час розмови погіршується якість звуку.

Call Voice Changer

Цей додаток відрізняється функціональністю, подібної Funcalls. Але Call Voice Changer поширюється на безкоштовній основі. Крім цього, даний додаток відрізняється простим інтерфейсом: для налаштування програми досить виконати рекомендовані дії.

Щоб змінити голос під час розмови, потрібно зателефонувати будь-якому абоненту і натиснути на кнопку «Changing», яка з’явилася на екрані. На вибір користувачеві доступні наступні тембри:

дитячий;

жіночий;

чоловічий;

робота;

дівчата.

Програма здатна записувати розмови. При цьому Call Voice Changer не працює на деяких смартфонах.

MorphVOX Pro

Додаток відрізняється зрозумілим і простим інтерфейсом. При необхідності в онлайн-режимі можна додавати фонові звуки. MorphVOX Pro підтримує наступні функції:

налаштування висоти тембру;

дозволяє моделювати голос під час дзвінка через популярні месенджери;

розмови зберігаються у вигляді MP3-файлу, який підтримує більшість пристроїв;

вбудований віртуальний мікрофон, призначений для захоплення даних;

5 видів голосів;

можна завантажити додаткові шаблони;

присутні гарячі клавіші.

У додатку передбачається 10-смуговий еквалайзер, за допомогою якого можна змінювати характер мови (частоту, висоту звучання).

Online Tone Generator

Цей сайт призначається для обробки раніше записаних розмов. Ресурс змінює розширення аудіофайлів на MP3 і WAV. На сайті передбачається еквалайзер, що дозволяє змінювати висоту тону. Online Tone Generator розрахований швидше на початківців музикантів.

Для зміни характеру звучання голосу за допомогою цього сервісу необхідно завантажити аудіофайл і змінити розміщення слайдера. При необхідності можна змінити швидкість відтворення звуку. До недоліків сервісу відносять відсутність підтримки, навіть, російської мови і можливості записати мову безпосередньо на сайт.

iPhone

Для пристроїв, що працюють на iOS, розроблені власні програми, що змінюють голос.

Callbacker: Calling App & SMS

Callbacker об’єднує в собі кілька утиліт, що дозволяють змінювати голос. Дана програма дозволяє здійснювати міжнародні дзвінки. Також в додатку є вбудована функція, за допомогою якої можна поміняти характер звучання голосу в онлайн-режимі без припинення розмови. При необхідності через програму додаються фонові шуми.

Додаток поширюється на платній основі. Покупцям доступні 2 варіанти підписок: для здійснення телефонних дзвінків по всьому світу або в окремі країни. Вартість послуги визначається індивідуально під кожного користувача. Callbacker можна запускати при відсутності доступу в інтернет. Інтерфейс програми підтримує російську мову.

Call Voice Changer – IntCall

Програма розроблена для людей, які люблять розігрувати по телефону. У додатку, який функціонує на основі технології VOIP, можна змінювати голос в онлайн-режимі. При цьому Call Voice Changer вимагає постійного підключення до інтернету. На вибір користувачам пропонуються наступні варіанти звучання голосу:

дуже низький;

низький;

високий;

дуже високий.

Також передбачені додаткові звукові ефекти, в тому числі голоси тварин і мультиплікаційних персонажів. Після встановлення на смартфон користувачеві надається кілька безкоштовних хвилин розмови. Щоб в подальшому можна було запускати програму, необхідно придбати підписку. Інтерфейс програми не підтримує ні українську, ні російську мову.

Voice Changer App

Цей редактор голосу призначається для обробки аудіофайлів. Програма виділяється на тлі інших подібних розробок великою базою даних звукових ефектів, які можна додавати в будь-якій кількості. Також передбачається функція заміни голосу на чоловічий, жіночий, дитячий та інші. Однак більша частина ефектів вимагає покупки програми.

Оброблений в редакторі аудіофайл можна використовувати так само, як і інші звукозаписи. Додаток підтримує тільки російську мову.

Voice Changer Plus

Даний редактор працює за тим самим принципом, що і попередній. Для зміни аудіофайлу необхідно завантажити запис і вибрати, на який голос потрібно змінити мову. База даних цієї програми містить 55 ефектів. При необхідності в редакторі можна обрізати частину запису.

За замовчуванням у програмі транслюється реклама, прибрати яку можна, купивши преміум-версію. В останньому випадку користувачеві стають доступними додаткові функції. Всі створені аудіозаписи автоматично відправляються в iCloud. Як і попередній додаток, Voice Changer Plus русифікований.

Програми для комп’ютера

Перед встановленням програми для зміни голосу рекомендується перевірити, чи підтримує конкретний продукт запис з мікрофону.

Fake Voice

Програма відрізняється простим інтерфейсом. Fake Voice поширюється на безкоштовній основі і вимагає мінімум вільного простору на жорсткому диску. Після інсталяції користувачам відкривається доступ до еквалайзера з чотирма повзунками.

Fake Voice також додає власний віртуальний мікрофон, завдяки чому можна дзвонити через месенджери,розмовляючи зміненим голосом.

Voxal Voice Changer

Додаток поширюється на безкоштовній основі і призначається для управління звучанням голосу. Програма, в порівнянні з конкурентами, пропонує більшу кількість ефектів, відрізняючись при цьому зручним інтерфейсом.

Voxal Voice Changer можна використовувати для зміни заздалегідь записаних розмов або прямої мови. У програмі передбачаються різні ефекти типу луна, радіо, телефон і так далі. Для запуску цих функцій досить відкрити «Edit» і вибрати відповідне звучання.

MorphVox Jr

MorphVox Jr також поширюється безкоштовно і підтримує тільки 3 варіанти голосів: чоловічий, жіночий і гнома. Користувачам доступні 4 звукових ефекти, які можна запускати під час розмови.

MorphVox Jr здатний змінити голос у всіх програмах, які підтримують мікрофон, включаючи онлайн-ігри і месенджери. За доплату можна придбати Pro-версію цього додатка, яка містить кілька десятків звукових ефектів.

Scramby

Scramby, незважаючи на просте виконання, пропонує кілька десятків звукових ефектів, які можна накладати під час розмови. Додаток відрізняється наступними особливостями:

працює в популярних месенджерах і онлайн-іграх;

містить звукові ефекти оточення (натовп, вітер і так далі);

ефекти додаються натисканням на одну кнопку;

розмови можна записувати.

Scramby автоматично налаштовує якість звучання, роблячи голос чистішим.

Clowfish Voice Changer

Цей модифікатор здатний взаємодіяти з будь-якими програмами, що підтримують віртуальний мікрофон. Додаток автоматично налаштовується після встановлення. Тобто програму можна використовувати відразу, не вносячи додаткових змін.

На вибір пропонується безліч голосів, в тому числі інопланетянина, дитини та інші. Clowfish Voice Changer немає української чи російської мови, але розібратися у функціях допомагають зрозумілі іконки. Після запуску програми співрозмовник в месенджері почує інший голос. При необхідності під час розмови можна додавати фонові звуки або з’єднати декілька звукових файлів у один (ця функція підтримує об’єднання не більше чотирьох записів).