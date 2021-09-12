Любимцы судьбы: названы знаки зодиака, для которых следующая неделя будет невероятной

Текущая неделя принесет невероятный успех и много приятных моментов четырем избранным знакам зодиака. Девы погрузятся в романтику и страсть. Козерогам обещают неожиданные финансовые поступления. Скорпионов ожидает признание и успехи в работе. Между тем Стрельцы будут черпать силы и вдохновение для новых достижений из пламени семейного очага.





Дева

Ваши чувства на этой неделе приобретут особые оттенки. Ежедневно вы все сильнее будете чувствовать огонь страсти, который разгорается внутри. Тем, кто сейчас находится лишь на начальных этапах влюбленности, астрологи прогнозируют стремительное развитие отношений. Вы и опомниться не успеете, как все ваши эмоции и ощущения сконцентрируются вокруг второй половинки. Этот период станет для вас своего рода медовым месяцем, наполненным счастьем и взаимопониманием.

Скорпион

Представителям знака на этой неделе обещают грандиозные успехи, особенно в рабочей сфере. Вы почувствуете в себе силу побеждать и идти к цели. А уже ближе к концу недели стремление реализуются в реальные достижения. Выигранный тендер, получение желанного проекта, завоевание сложного клиента – вам точно покорится какая-то из этих важных задач. А признание со стороны коллег и руководителя заставит вас действительно гордиться собственными достижениями.

Стрелец

Семейное тепло на этой неделе станет для вас настоящим источником энергии и вдохновения. Вы окунетесь в мир семейного уюта, гармонии и понимания. Именно это ощущение надежного тыла и создаст для Стрельца идеальные условия расти, развиваться и планировать. Даже если на этой неделе ваша жизнь не слишком изменится к лучшему, фундамент желаемого будущего уже будет заложен.

Козерог

Материальная сторона жизни Козерогов на этой неделе будет на подъеме. Неожиданные прибыли, новые возможности и элементы шикарной жизни, которые вы раньше не могли себе позволить, стремительно ворвутся в вашу повседневность. Не жалейте себе ничего. Деньги не появляются у того, кто не умеет тратить их с удовольствием.