Популярний додаток звинуватили в продажу особистих даних користувачів

Популярний додаток для ідентифікації тих, що дзвонять GetContact може передавати персональні дані користувачів третім особам. Про це повідомила експерт з кібергігієни Оксана Мороз.





За її словами, програма, за допомогою якої користувачі можуть дізнаватися, чи не шахраї їм дзвонять, сама виконує функцію шахрайства.

“Вона збирає й акумулює ваші дані. Не тільки номер телефону, а e-mail, IP-адресу, геолокацію, фото, вік, стать і т.д. Ці дані реалізуються третім особам за вашою згодою при реєстрації” , – говорить Мороз.

Така інформація, за її словами, безцінна для шахраїв, маніпуляторів, маркетологів. “Саме вони допомагають персоналізувати повідомлення” під вас “. Щоб ви точно помітили і відреагували” , – додала експерт.

Але і це ще не все. За запевненням Оксани Мороз, додаток копіює телефонну книгу користувача. Ці номери телефонів і те, кому вони належать також передаються третім особам. За словами експерта, це один із способів налагодити зв’язки між телефонами.

“У вас є записи мама, тато, син? Не дивуйтеся потім, чому дзвонять бабусі і вимагають викуп за онука” , – попереджає експерт.

На даний момент GetContact завантажили понад 120 млн користувачів, зазначає експерт, і додає, що потрібно “помножити цю цифру на кількість записів в телефонній книзі, і тоді отримаєте базу, якою володіє, і яку використовує, як йому захочеться, GetContact”.

Крім цього, додаток зобов’язали передавати дані користувачів спецслужбам Росії.

“Якщо у вас вже встановлений GetContact, подумайте над тим, щоб його видалити. Так, це не врятує ті дані, які ви вже передали, проте шахраї, по крайній мірі, не будуть отримувати їх оновлення” , – радить Оксана Мороз.