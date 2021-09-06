Первые заморозки будут уже на этой неделе: узнайте, охватят ли они ваш регион?

Несмотря на то, что по всей территории Украины сохраняется довольно комфортная и теплая температура воздуха, некоторые регионы уже на этой неделе столкнутся с первыми заморозками. Такую информацию сообщили в службе Украинского гидрометцентра. Так каким регионам стоит быть готовыми к такому глобальному ночному похолоданию? Рассказываем.





Заморозки будут наблюдаться почти по всей территории Украины

В ночь с 6 на 7 сентября, а также с 7 на 8 сентября практически по всей территории Украины температура воздуха опустится до 0. Первые заморозки минуют лишь юг и Закарпатье. Больше всего ощущаться похолодание будет на Востоке и Севере, там в ночь на 8 сентября возможно снижение температуры до -2 градусов.

В то же время на юге, а именно в Одесской, Николаевской и Херсонской областях на днях будет сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Стоит ли волноваться за свой урожай?

Больше всего страдают от первых заморозков люди, которые еще не успели собрать урожай. Не все овощи уязвимые к морозам, например тыквам не страшно похолодание. Не боится заморозков и морковь. Белокочанная капуста может пострадать разве что, когда температура опустится до -8 градусов ниже нуля. А вот, красной свекле может быть туго. Однако, если на термометре показывает 0, то ничего страшного не случится.

Эксперты рекомендуют заблаговременно собрать малину, виноград, яблоки и груши, ведь заморозки отрицательно влияют на эти фрукты, делая их пресными на вкус и дряблыми. Эти же рекомендации касаются перца и баклажанов, которые уже созрели.

Если же, урожай еще не готов к сбору, защитить его можно с помощью специальных осенних удобрений и агроволокна.