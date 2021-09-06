Зеленский подписал закон согласно которому украинцы сами будут оплачивать чужие долги за газ

Вам приходили платежки за газ, где вы не ожидали увидеть таких колоссальных сумм? Были ситуации, когда накапливался долг, ведь оплатить огромные чеки не было возможности? Что ж, готовьтесь платить еще больше, но уже не за свои платежки, а за чужие. 27 августа Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому будут списаны 100 миллиардов гривен, которые сейчас государству задолжали облэнерго, теплокоммунэнерго, водоканалы и другие поставщики газа. Долг погасят благодаря средствам взятым из государственного бюджета. А он, как известно, пополняется налогами, которые платят украинцы.





Законопроект имеет ряд недостатков

Подобный шаг вызвал ряд дискуссий, ведь неизвестно куда именно пойдут средства из бюджета. Нет никакого аудита по поводу суммы задолженности, которую якобы хотят погасить. Также, в сумму долга уже будут включены “температурные коэффициенты”, которые ввели в 2017 году, в то время, как долги будут списывать еще за 2015-й год.

Гражданская сеть ОПОРА уже требует провести аудит, прежде чем тратить эти средства из бюджета. Как известно, сумма данных долгов никак не сходится с количеством потребленного газа и энергии. Многие облгазы нарушали законодательство, тем, что насчитывали намного большие объемы потребленного газа населением, чем было на самом деле. То есть, большая часть долга создана искусственно.

Что интересно, большинство долгов принадлежат компаниям, которыми руководит олигарх Дмитрий Фирташ. Он контролирует целую сеть облгазов, общий долг которых превышает 63 миллиарда гривен.

За законопроект уже проголосовало 303 депутата

Законопроект рассматривали еще с весны, и вот на финальном голосовании его все же поддержало 303 депутата. Министерство развития общин и территорий считает, что законопроект является крайне важным перед началом отопительного сезона. Закон предусматривает также списание штрафных санкций и пени, при условии, что тело долга будет погашено.