В Україні можуть закрити 6 великих банків: хто в небезпеці

Новини щодо визнання кількох українських банків неплатоспроможними в останні місяці добряче скаламутили воду. І хоча цьогоріч НБУ відібрав ліцензію лише у двох вітчизняних фінансових установ, «Промінвестбанку» та банку «Земельний капітал», українці вже встигли злякатися за свої гроші. Тим часом гравці фінансового ринку пустили чутки, що збанкрутілі фінустанови – провісники тренду на масовий «банкопад».





Не варто панікувати

На думку Івана Світка, голови правління «Юнекс Банку», вихід з ринку кількох учасників – це «крапля в морі». Здорова конкуренція повинна мати місце. Тож немає нічого дивного у тому, що найслабші гравці покидають фінансову арену.

«Про який «банкопад» може йти мова, якщо за останні 4 роки в Україні були визнані неплатоспроможними всього 5 фінустанов. Тоді як за попередній аналогічний період закрилося у 17 разів більше вітчизняних банків», – коментує ситуацію Олександр Паращій, керівник аналітичного відділу інвестиційної компанії «Concorde Capital».

Банки стають непривабливими для інвесторів

Головною проблемою вітчизняних банків, на думку досвідчених банкірів, є недостатня кількість інвестицій. Вкладатися у фінансові установи зараз зовсім невигідно. Вимоги НБУ до банків стають все жорсткішими, а ринок все більш непередбачуваним. Тож такий актив дуже швидко може перетворитися у пасив.

«Цей бізнес дуже складний. Тут не можна розслаблятися ні на хвилину. Лише постійний рух вперед допоможе втримати позиції поміж агресивних конкурентів», – зазначив Іван Світек.

Яким банкам загрожує банкрутство

Ризикують своєю ліцензією в першу чергу ті фінустанови, що грубо порушують економічні норми Нацбанку. По інформації на початок серпня було зафіксовано 9 банків, які знаходилися у зоні ризику. З них 6 фінустанов порушили лише одну з вимог регулятора. А інші 3 банки – проігнорували щонайменше два нормативи НБУ. Найбільшим порушником виявився нині позбавлений ліцензії банк «Земельний капітал».

Однак турбуватися про закриття усіх банків, що провинилися перед НБУ, поки що не варто. Адже банківська система країни зараз знаходиться у доволі стабільному положенні. Прибутки банків за перші шість місяців поточного року зросли аж на 40% у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року. Тож вкладники наразі можуть не перейматися долею своїх грошей.