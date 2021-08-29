Головний продукт в Україні почав різко дорожчати: ним не запастись

Суттєве здорожчання базових продуктів харчування, зокрема хліба, цукру та соняшникової олії, наразі є однією із топових тем, які хвилюють українців. Тим паче що за прогнозами продовольчих експертів вартість найпотрібніших товарів буде збільшуватися і в подальшому. До прикладу, ціна хліба зростатиме кожного місяця щонайменше на 1,5%, а до категорії «найцінніших» продуктів приєднаються також курячі яйця і молочка.





Причини здорожчання українських продуктів харчування є різними – від банального неврожаю до збільшення вартості обробки. Зокрема саме невдалий урожай цукрового буряку, зібраний минулої осені став приводом до то, що цукровий пісок зріс у ціні аж на 75%.

Прогнози на рахунок вартості цього продукту у подальшому можна буде зробити лише після збору цьогорічного урожаю, тобто у листопаді. Якщо ж він буде таким самим мізерним, як минулого року, то на здешевлення продукту розраховувати не варто. Та й поточну ціну на цукор навряд вийде втримати.

Хліб, соняшникова олія, курячі яйця та молочна продукція також цієї осені не порадують споживачів своїми цінниками. У вартість продуктів, що потребують обробки, зазвичай закладається ціна енергоресурсів. Обробка зерна, випікання хліба, переробка соняшникового насіння – усі ці процеси пов’язані із використанням величезної кількості електроенергії, газу, та інших видів пального. А про збільшення ринкової ціни «блакитного палива» та електрики за останні пів року чули усі, хто сплачує за комунальні послуги.

Отож для зменшення вартості продуктового кошика в Україні нам потрібен не лише хороший врожай, а й стабільність на енергетичному ринку. Як тільки ціни на газ та електрику бодай на кілька відсотків знизяться – ми одразу відчуємо це не лише під час сплати комунальних рахунків, а й скуповуючись улюбленими вітчизняними продуктами у супермаркеті.