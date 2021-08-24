Обнаружена обычная гривна, за которою можно получить в тысячу раз больше

Не все об этом знают, но существуют украинские монеты, за которые можно получить в тысячи раз больше, чем они стоят по номиналу. Это, как правило, коллекционные образцы, которые выпускались ограниченным тиражом или имеют какие-то уникальные черты, например, интересные дефекты.





Дорогие украинские монеты: как они выглядят

Судя по аукциону Violity, неплохо ценятся редкие монеты с гладким гуртом. Так, 1 гривна 1992 года была продана 24,5 тыс. грн, а 2001 — за 2300. Можно выручить две тысячи гривен также и за редкую гривну 2013 года.

Большим спросом также пользуются бракованные монеты или те, что были изготовлены по ошибочным эскизам. Например, именно такой является редкая монета в пятнадцать копеек 1992 года, изготовленная на Луганском монетном дворе по английским эскизам, которые оказались неправильными — щит получился выпуклым, а трезубец вдавленным. Эту монету называют «Англичанка».

Также неплохо продаются различные монеты из так называемых «неродных сплавов», например, серебра, бронзы, меди, алюминия или же никелевого сплава. Официально они никогда не поступали в обиход. Это могут быть различные пробные экземпляры, обычно ранних времен — начала девяностых, когда украинские деньги только начинали чеканиться. Иногда, впрочем, высоко ценятся даже фальшивые деньги!

Если посмотреть каталог, то можно заметить, что монеты из «неродного металла» стоят от ста до двухсот пятидесяти долларов за штуку. Хорошо ценятся также бракованные монеты с двумя аверсами или двумя реверсами, или же с поворотом аверса к реверсу.

Интересно, что порой продаются целые коллекции, причем за очень приличную цену в пятьдесят тысяч гривен и больше. При этом коллекция стоит больше, чем каждая из монет по отдельности, ведь на то, чтобы ее собрать, тратится много времени и денег – иногда годы и десятки тысяч гривен.