Большой куш и перемены в жизни: названы знаки Зодиака, которых ждут судьбоносные изменения

Эта неделя может быть очень сложной для представителей практически всех знаков Зодиака. Что же говорят звезды о вашей судьбе на ближайшие несколько дней? У кого все будет стабильно, а кого ожидают радикальные перемены — например, большой куш? Мы обратились к экспертам по астрологии, и вот что они сообщили.





Каким знакам будет сопутствовать удача?

Для знаков Земли (Козерог, Стрелец, Дева) эта неделя может стать временем серьезных испытаний, однако не следует их бояться. Относитесь к любым трудностям не как к ужасным препятствиям или наказанию со стороны Вселенной, а как к возможности стать сильнее и научиться чему-то новому. Возможно, в процессе преодоления трудностей вы обзаведетесь новыми полезными знакомствами или получите возможность кардинально изменить свою жизнь.

Знаки Воздуха (Весы, Водолей, Близнецы) могут улучшить свое финансовое положение. Звезды, впрочем, советуют не «испытывать судьбу». Не нужно вкладывать всю зарплату в лотерейные билеты или брать кредиты ради рискованного инвестиционного мероприятия. Лучше рассмотрите возможность подзаработать честным трудом «на стороне», или улучшить свою квалификацию, чтобы претендовать на более высокооплачиваемую должность.

Для знаков Воды (Рак, Скорпион, Рыбы) эта неделя будет очень удачной в личной жизни. Возможно, вы получите долгожданное предложение руки и сердца, а одинокие люди познакомятся с кем-то, похожим на идеал, о котором давно мечтали. Возможно, что счастье находится рядом с вами, но вы его не замечаете: например, милый сотрудник из соседнего отдела, которого вы считаете «просто другом», на самом деле станет лучшей парой для вас, чем ваш нынешний партнер, отношения с которым вам уже опостылели. Эта неделя благоприятна для подобных экспериментов.

Наконец, знаки стихии Огня (Овен, Лев, Стрелец) на этой неделе должны уделить время отдыху и друзьям. Вы погружены в работу и, возможно, неплохо зарабатываете, однако всегда нужно отдыхать. Помните, что работа на износ еще не сделала никого счастливее: все заработанные деньги вы просто потратите на лечение. Сбавьте обороты и отдохните!