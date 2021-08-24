Сотовый оператор Vodafone запустил важную услугу, о которой все давно мечтали

Сотовый оператор «Vodafone Украина» запустил важную услугу, которая, несомненно, нужна большому количеству украинцев. Теперь компания, которая и так является одним из лидеров украинского рынка связи, станет предоставлять еще больше разнообразных услуг!





Новая услуга от мобильного оператора

Как сообщает мобильный оператор Vodafone, он планирует вскоре выйти на рынок стационарной связи. Ожидается, что компания приобретет контрольный пакет — 99,99% акций — от частного акционерного общества «Фарлеп-Инвест». На данный момент оно работает под брендом Vega. Также будет приобретено не меньше девяноста пяти процентов уставного капитала ООО «Кейбл ТВ-ФИНАНСЫ».

Компания «Фарлеп-Инвест» предоставляет два вида услуг: это фиксированный доступ к Интернету, а также фиксированная телефонная связь. В свою очередь «Кейбл ТВ-ФИНАНСЫ» занимается в первую очередь фиксированным доступом к Интернету. Частотный ресурс данных компаний находится в диапазонах 2,3, а также 2,5-2,7 гигагерц.

Ожидается, что если сделка пройдет успешно, то мобильный оператор «Vodafone Украина» будет осуществлять все те виды хозяйственной деятельности, которыми на данный момент занимаются эти две компании, которые он приобретает. Также ожидается, что бизнес в сфере телекоммуникаций будет развиваться и впредь. Следует отметить, что доли данных компаний на украинском рынке достаточно незначительны, а конкуренция в отрасли крайне высока. Поэтому пока что неизвестно, каким образом это повлияет на соответствующий рынок.

Как мы писали ранее, мобильный оператор Vodafone запустил услугу «ЗнайДе», которая позволит вам отслеживать местоположение тех абонентов, за которых вы переживаете. Подключить эту услугу очень просто — достаточно отправить на короткий номер 7005 СМС, текст которого должен выглядеть следующим образом: ДОБАВИТЬ (номер абонента) (имя для идентификации). Например: ДОБАВИТЬ 0991234567 Мама. Можно использовать буквы латинского или кириллического алфавита, цифры от 0 до 9, знаки «тире», «+», «$», «@», «*», «_», «точка». Абонент, чей номер вы указали, получит сообщение, в котором ему будет предложено принять или отклонить разрешение на предоставление информации о местоположении. Для этого нужно отправить «ДА» или «НЕТ» на номер 7003.