Успех гарантирован: названы знаки зодиака, которым точно следует открыть собственное дело

Предпринимательская жилка – это бесценный дар, которым грех не воспользоваться. Придумать свою собственную уникальную идею для стартапа и «раскрутиться» мечтают миллионы, а удается это лишь наиболее удачливым и настойчивым.





Однако астрологи считают иначе. Они убеждены, что именно положение звезд и планет в момент вашего рождения может открыть дорогу к удачному бизнесу. Каким же знакам зодиака больше всего везет в предпринимательской деятельности?

Овен

Представители стихии огня отличаются от других непоколебимой уверенностью в своих силах и способностях. Поставив перед собой высокую цель, они никогда не останавливаются, отважно преодолевая все препятствия на своем пути. Овны обладают всеми качествами, которые больше всего ценятся в бизнесе: решительность, дерзость и целеустремленность. Начиная собственное дело, они абсолютно уверены в успехе, и никому не позволят убедить себя в обратном.

Телец

Тельцы прирожденные карьеристы. У них всегда все по плану и по порядку. Именно настойчивость и внимание к деталям делает их идеальными руководителями, которые непременно приведут свою компанию к успеху. Уроженцы знака очень серьезно относятся к обязательствам, которые взяли на себя. Они всегда помнят об ответственности перед подчиненными и кредиторами, не давая себе ни единого шанса на проигрыш.

Лев

Уроженцы знака обладают очень сильным характером. Они яркие и харизматичные, а потому больше всего стремятся привлечь к себе внимание окружающих. Попав в мир бизнеса, Львы сразу же проявляют свои лидерские качества, стараясь и здесь стать лучшими. Непобедимый дух и вера в себя ведут их к вершине несмотря на любые неурядицы. Представители знака не позволяют себе даже мысли о возможном проигрыше. Поэтому движутся вперед за своей счастливой звездой, покоряя все новые и новые вершины.