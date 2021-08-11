Абоненты Киевстар получили большую скидку в магазинах Фокстрот

Мобильный оператор Киевстар продолжает радовать своих абонентов лучшими скидками в самых разных сетевых магазинах. Так, недавно он запустил акцию, в рамках которой украинцы могут получить скидки в магазинах сети «Фокстрот» на покупку определенных видов товаров. Как же принять участие в данной акции?





Новая акция для абонентов крупнейшего мобильного оператора

Для того, чтобы принять участие в новой отличной акции для абонентов «Киевстар», им будет необходимо скачать приложение для смартфонов «Мой Киевстар», установить его и войти. Это позволит получить промокод на скидку в тридцать процентов на покупку определенного ассортимента товаров онлайн на официальном сайте сети магазинов «Фокстрот».

После того, как вы войдете в приложение «Мой Киевстар», вы получите особое рекламное сообщение с промокодом. Воспользоваться данным промокодом вы сможете в течение почти полных двух месяцев, начиная со второго августа и заканчивая тридцатым сентября включительно. На какие именно товары вы можете получить скидку, вам сообщат.

Для тех, кто забыл, что такое «Мой Киевстар», мы вкратце напомним. Это приложение, которое позволит вам самостоятельно управлять вашим собственным номером, анализировать затраты и объем услуг по вашему телефону, подключать и отключать услуги, получать консультацию в чате, пополнять счет без комиссии и многое другое. Абоненты «Киевстар» уже давно мечтали о том, чтобы получить такое приложение, и с его запуском их мечта, несомненно, осуществилась.

Как мы писали ранее, «Киевстар» позволяет всем абонентам выбрать себе номер по своему собственному усмотрению. Вы можете выбрать что-нибудь, похожее либо на ваш собственный номер, либо на номер от другого оператора, зашифровать какую-нибудь важную дату или слово, изменить четыре последних цифры. Все это делается в режиме онлайн.