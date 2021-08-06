Названы самые жадные знаки Зодиака: копейки не дождёшься

Астрологи назвали, какие знаки Зодиака являются самыми жадными. У этих людей нет смысла просить деньги даже в долг, не говоря уже о безвозмездном даре. Более того — они не любят тратить их даже на себя! От кого же из знаков «копейки не дождешься»?





Самые жадные знаки

Дев правильнее назвать не жадными, а экономными. Они предпочитают тщательно следить за расходами и не тратить деньги на всякие мелочи, которые считают ненужными. Возможны конфликты по поводу «нужных» и «ненужных» вещей, когда ваш партнер-Дева, с которым вы ведете совместный бюджет, критикует ваши инициативы, которые вы считаете важными, и наоборот. Например, если Дева не любит путешествовать, вы никогда не заставите его вложиться в отдых на море, но зато он возьмет, например, не самую дешевую машину, чтобы добираться на работу. Наиболее радикальные Девы ведут жизнь настоящих аскетов, буквально довольствуясь крошками еды и парой смен одежды.

Тельцы в чем-то похожи на Дев. Разница в том, что они вовсе не склонны к аскетизму, но зато невероятно мотивированы экономить и откладывать на свои мечты — или, возможно, ваши, если хотят вас осчастливить. Если вы видите, как ваш партнер-Телец вдруг начал экономить еще больше прежнего, то, возможно, он готовит для вас какой-нибудь сюрприз. Только не говорите ему, что вы об этом догадались!

Наконец, крайне экономны Козероги. Самые непорядочные из них могут, к примеру, постоянно «забывать» отдавать долги, при этом, если вы будете должны им, то они буквально «съедят». Те, у кого с моралью получше, просто не будут давать вам в долг и не будут брать сами, в какой бы тяжелой финансовой ситуации ни находились: им не нравится быть должными кому-либо.