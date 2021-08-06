Украинцам в Польше обещают рекордные зарплаты: как 12 украинских минималок

Польша предлагает украинцам немало возможностей заработать. Новые вакансии появляются каждый день, а обещанные зарплаты соблазняют все больше наших соотечественников. Высокий доход в размере более чем 2 тыс. долл. обещают даже работникам, не имеющим высшего образования или большого опыта работы за плечами.





Одним из самых популярных предложений от западного соседа сейчас является работа дальнобойщика. Водителям дальнего следования польские компании готовы платить от 70 тыс. грн и больше. На украинском портале для поиска работы work.ua можно найти немало объявлений с такими вакансиями.

Требований к водителю-международнику у работодателей немного. Обычно она всего одна – наличие прав с открытыми категориями С и Е. Осуществлять поездки придется преимущественно по странам Западной Европы. Дальнобойщикам предлагают работать на автомобилях DAF, или MERCEDES, которые соответствуют экологическим требованиям EURO-6. График работы: 2 месяца – в рейсах, 1 месяц – отдых.

Еще одна актуальная и денежная вакансия в Польше – работник на строительство. Особенно высоко ценится сборка каркасных зданий. Таких специалистов на работу берут целыми бригадами, обеспечивая бесплатным жильем и проездом к объекту. Зарплата здесь стартует от 65 тыс. грн в месяц. К тому же работникам предлагают помощь в получении рабочей визы.

Требования к строителям следующие:

возраст до 56 лет;

более года трудового опыта в Украине, и еще хотя бы 3-месячный стаж работы в Европе.

Зарплата также может варьироваться в зависимости от количества отработанных дней. Ведь на стройке установлена ставка в размере 400 евро, к которой добавляется ежедневная оплата – 58 евро. В сумме получается около 2200 евро в месяц.

График работы на разных фирмах может разниться. Обычно предлагают следующие варианты:

3 месяца работы, 1 месяц отдыха;

5 недель работы, 2 недели отдыха.

Но подавляющее большинство компаний выбирает второй вариант организации труда.