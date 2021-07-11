Все по-новому: как изменятся пенсии украинцев после нового перерасчета

Вскоре ежемесячные выплаты для украинских пенсионеров снова вырастут. Состоится перерасчет в связи с запланированным увеличением минимальной заработной платы граждан. Так насколько же вырастут доходы украинских пенсионеров?





По бюджетной резолюции, которую опубликовал Кабинет министров Украины, в 2022 году минимальная зарплата гражданина составит 6 900 грн. А значит возрастет и гарантированная пенсионная ставка, которая должна по закону составлять не менее 40% от минималки.

Таким образом к 2022 году пенсия вырастет на 360 грн, и будет составлять 2 760 грн, вместо 2 400. Напомним, что на такую пенсионную ставку могут рассчитывать граждане, достигшие 65-летнего возраста, и отработавшие норму по стажу. Сейчас достаточным стажем считается 30 лет – для женщин, и 35 лет – для мужчин.

Также украинские пенсионеры смогут получить еще большую выгоду от трудового стажа, отработанного сверх нормы. За каждый год официальной работы, превышающий 30 лет – для женщин, и 35 лет – для мужчин, пенсионер будет получать ежемесячную доплату в размере 18,5 грн. Такая опция существовала и раньше. Однако до 1 июля 2021 года доплата за каждый год сверхстажа составляла всего 17,7 грн.

Более того, доплату за дополнительно отработанные годы в правительстве собираются повысить во второй раз еще в текущем году. Поэтому с декабря доплата за год стажа будет составлять 19,3 грн. Казалось бы, сумма эта незначительна. Однако в случае 10 и более лет, отработанных сверх нормы стажа, доплата будет составлять более 200 грн ежемесячно. В Украине же пенсионеров, работавших до глубокой старости, немало, особенно среди учителей и врачей.

Меж тем, повышение выплат с 1 июля уже коснулось минимальной и максимальной пенсий. Хотя повышения для этих двух категорий населения и отличаются в 10 раз. Минимальная пенсионная ставка увеличилась в текущем месяце на 85 грн и составляет теперь 1854 грн. А максимальная пенсия выросла с 17 690 до 18 540 грн. Шаг роста таким образом составил 850 грн.