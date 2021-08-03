За неофіційну зарплату будуть штрафувати на 180 тисяч гривень

Як повідомляє Податкова служба України, бюджет нашої країни продовжує недоотримувати гроші в зв’язку з «чорними» зарплатами, які працівники отримують в конвертах без будь-якого оподаткування. У зв’язку з цим було прийнято рішення посилити покарання за неофіційні зарплати. Зокрема, тепер за це будуть дуже серйозно штрафувати.





Як і кого будуть штрафувати за зарплати в конвертах

Податкова служба України проводить масштабні перевірки з метою встановити, які працівники працюють неофіційно. Особливо наголошується, що це заборонено законом, адже якщо людина неофіційно працює, то держава не отримує від неї податків. Шкідливо це і для самого співробітника. Неофіційна зарплата не йде в стаж, який необхідний для того, щоб отримувати пенсію.

Згідно з результатами перевірок, на кожному третьому підприємстві були виявлені порушення – чорні або ж «сірі» зарплати, де офіційні виплати поєднуються з неофіційними преміями. За кожного неофіційно влаштованого співробітника роботодавці зобов’язані заплатити штраф в розмірі шістдесят тисяч гривень.

Повторне порушення загрожує втричі більшим штрафом, в розмірі ста вісімдесяти тисяч гривень за кожного неофіційно влаштованого. Відзначимо, що дана сума є максимальною, тобто не зростає після кожної наступної перевірки. Тим не менш, вона дуже серйозна, особливо для всіх дрібних підприємців.

В цьому році буде проведено набагато більше перевірок, ніж раніше. Так, в минулому році було скоєно 10 429 рейдів. У поточному очікується перевірити 21 150 підприємств. Виросла також частка роботодавців, у яких знаходять порушення. Якщо в минулому році вона становила двадцять вісім відсотків, то в поточному порушення були виявлені у тридцяти одного відсотка. З початку поточного року були виписані штрафи на загальну суму в 99 мільйонів 400 тисяч гривень, з них 23 мільйона 100 тисяч уже сплачено.