Винні сусіди: українців налякали ціною на газ в 15 гривень за куб

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль стверджує, що ціна газу для громадян вже давно мала б сягнути 15 грн за куб. м. Та завдяки виваженим діям владних органів українцям вдасться вберегтися від такого цінового колапсу. Чому ж ціна блакитного палива нестримно зростає, та які державні важелі допоможуть громадянам не розоритися в опалювальний сезон?





Головною причиною зростання вартості газу в Україні можна наразі назвати катастрофічне здорожчання ресурсу на ринку Європи. Адже там ціна газу наразі сягнула найвищої позначки за останні 13 років. За тисячу кубометрів ресурсу просять 450 доларів. Тобто, згідно з актуальними європейськими цінами, наші співвітчизники вже мали б платити за 1 куб. м газу від 13 до 15 грн. Та цього чомусь так і не сталося.

За словами Дениса Шмигаля, встановлення Кабінетом міністрів України річних цін на газ стало справжнім спасінням для громадян. Адже клієнти «Нафтогазу» наразі можуть сплачувати всього 7,96 грн за 1 куб. м пального.

Прем’єр нагадав громадськості й про передачу повноважень на встановлення тарифів за опалення й гарячу воду місцевим адміністраціям.

Поділився очільник уряду також інформацією про підготовку держави до опалювального сезону: «Наразі об’єм газу у наших сховищах становить понад 16 мільярдів кубічних метрів. Такі запаси значно перевищують кількість ресурсу у сховищах напередодні опалювального сезону 2019 року. До того ж ми активно працюємо над забезпеченням країни якнайбільшою кількістю вугілля на зиму».

З огляду на таку напружену ситуацію із цінами на газ, прем’єр також дав обіцянку громадянам регулярно звітувати про актуальну ситуацію на енергетичному ринку країни. А із наближенням опалювального сезону, докладну інформацію від уряду ми отримуватимемо щотижнево.

Нагадаємо, що не останню роль у газовому ціновому колапсі відіграє й російський «Газпром». Монополіст штучно стримує поставки газу у Європу, намагаючись збільшити значущість запуску «Північного потоку-2» в очах світової спільноти. Таким чином північно-східний сусід неабияк шкодить українцям, змушуючи купувати блакитне паливо за надзвичайно високою ціною.