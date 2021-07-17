В Украине начнут курсировать новые гривны: как они выглядят

На днях во время пресс-конференции в НБУ замглавы регулятора Андрей Шабан рассказал о намерении изменить дизайн некоторых национальных денежных знаков. Прежде всего планируется модернизировать внешний вид монет номиналом 1 и 2 гривны. Ведь именно на них чаще всего жалуются граждане.





Заместитель главы государственного финансового учреждения отметил, что на данный момент банкнотно-монетный ряд в ведомстве решили не менять. То есть в ближайшее время новые монеты и купюры в обращении не появятся. Однако решить проблему с «неудобными» 1 и 2 гривнами нужно в ближайшее время.

Дизайн монет в финучреждении собираются изменить таким образом, чтобы ими без проблем могли пользоваться люди пожилого возраста и граждане с плохим зрением. Основная проблема этих денежных знаков – их сходство между собой. Также по дизайну они очень напоминают 5 копеек старого образца, из-за чего пенсионеры часто их путают и попадают в неприятные ситуации, расплачиваясь за покупки.

Для людей с недостатками зрения пользование такими деньгами тоже дается нелегко. На монете серого цвета с не слишком четким рельефом очень сложно рассмотреть ее номинал. Поэтому в НБУ надеются, что изменение дизайна упростит пользование 1- и 2-гривневыми монетами, а новые деньги полюбятся украинцам.

Пока изменения во внешнем виде национальных денежных знаков коснутся только проблемных монет номиналом 1 и 2 гривны. Но возможно вскоре Национальному банку Украины придется серьезно задуматься о замене некоторых купюр, или применении дополнительных средств защиты национальной валюты.

Такие меры могут понадобиться из-за резкого роста количества фальшивых денег на территории государства в течение последних месяцев. Особенно часто мошенники подделывают крупные купюры номиналом 100, 200 или даже 500 грн. Поэтому Нацбанк уже предупредил граждан о возможных фальсификациях и попросил внимательнее проверять купюры в процессе расчета.