Складено рейтинг дешевих авто, які найчастіше ввозили із «нульовим» розмитненням

«Нульове» розмитнення, що діяло в Україні понад місяць, суттєво вплинуло на асортимент вторинного авторинку. Вибір б/в автівок із Європи значно збільшився, а ціни приємно дивують покупців. Придбати машину «на ходу» можна навіть за 3 тис. дол.





Експерти популярного порталу для автомобілістів Auto.ria склали рейтинг моделей, які найчастіше завозили в Україну за правилом «нульового» розмитнення. Найбільше на ринку додалося автомобілів німецького концерну Volkswagen.

На першому місці за кількістю пригнаних до України екземплярів опинилася легендарна модель Volkswagen Passat. Без сплати податків кордон перетнуло 5654 машин. Через економію на миті вартість німецьких автівок помітно впала. Найдешевшу модель із більш ніж 10-річним пробігом можна купити за 3 тис. дол. Середня ж ціна вживаного Volkswagen Passat в Україні становить 10,5 тис. дол.

Другим у добірці став Volkswagen Golf. Ввезена за пільговими умовами модель вартує від 3 тис. дол. середня ж вартість б/в автівки у хорошому стані 6,3 тис. дол. Вибрати також є з чого, адже за пільговий період таких машин українці пригнали аж 4542 штук.

Третю сходинку посіла популярна в Україні модель, яка формально теж є представляє концерн Volkswagen, та по факту є витвором чеського автопрому. Skoda Octavia «з рук» наразі вартує щонайменше 3,2 тис. дол. Та серед ввезених 3483 автівок є і більш дорогі єкземпляри. Тож середня ціна такої «шкоди» на вторинному ринку становить близько 7,8 тис. дол.

Решту позицій у рейтингу автівок, ввезених із «нульовим» розмитненням, зайняли:

Audi A6 – 3,5 (11) тис. дол, 2414 шт.;

Volkswagen Touran – 4,1 (7) тис. дол, 2309 шт.;

Renault Megane – 3,2 (7,1) тис. дол, 2302 шт.;

Audi A4 – 3,2 (9,2) тис. дол, 2282 шт.;

Opel Zafira – 3,5 (6) тис. дол, 2088 шт.;

Ford Focus – 3,4 (7,5) тис. дол, 1863 шт.;

Opel Astra – 3 (5,8) тис. дол, 1782 шт.

Нагадаємо, що зараз без мита в Україну можна завозити лише повнопривідні позашляховики до 2017 року випуску, призначені на потреби ЗСУ.