Уже в цьому місяці: стало відомо, кому в Україні підвищать пенсії на декілька тисяч

Уряд України прийняв рішення збільшити пенсії військовим, які не потрапили під нові поправки через відсутність індексації. Зараз спеціальна рада працює над поправками закону, щоб включити в законопроект пенсіонерів, які оформили посібник до 2018 року.





Чого чекати військовим від законопроекту

Дану інформацію надав глава українського економічного уряду Денис Шмигаль. За словами чиновника, законопроект, який регулює пенсії військових, кілька разів змінювався, що негативно відбилося на розмірі виплат військовим, які оформили документи до 2018 року. З того часу індексація підвищила виплати для військовослужбовців на порядок, однак вони застосовувалися не для всіх. Нагадаємо, що перерахунок стався в березні 2021 року, пенсії зросли майже в два рази. Однак виплати стали надходити лише громадянам України, які вийшли на пенсію після прийняття закону.

Президент України Володимир Зеленський особисто звернув увагу на цю несправедливість і поставив завдання перед урядом врегулювати питання із справедливим нарахуванням пенсії всім військовим. Вирішення питання призначено на найближче засідання Кабінету Міністрів. Згідно з планами Шмигаль, все військові пенсіонери отримають до своїх виплата по 2000 гривень додатково, кошти будуть надходити щомісяця. За попередньою оцінкою, пенсія буде підвищена для 400 тисяч колишніх військовослужбовців. Додатково виплати будуть призначені для осіб, які:

брали участь у військових діях;

втратили працездатність в результаті поранень.

Ці громадяни стануть одержувати не 165% від прожиткового мінімуму, а 210. Тобто до їх пенсії буде додана надбавка розміром в 700 гривень.