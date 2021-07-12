Названы знаки зодиака, для которых эта неделя будет феерической

Текущая неделя обещает принести целый ряд успехов и приятных неожиданностей. Правда, все они выпадут на долю лишь нескольких избранных знаков зодиака. Кто же эти счастливчики, и какие феерические события приготовила для них судьба?





Итак невероятный успех в работе в течение следующих нескольких дней обязательно настигнет Львов. Близнецы смогут наконец осуществить свое заветное желание. Козероги будут стремиться к заслуженной славе. А Водолеи начнут работу над перспективным проектом.

Близнецы

Текущая неделя станет вашим звездным часом. Желанная цель уже близко, нужно сделать лишь последний решающий шаг. Больше не осталось никаких препятствий. И это результат ваших неутомимых усилий. А значит самое время получить главный приз.

Лев

Успехи Львов в работе становятся все более очевидными. Перед вами открываются прекрасные перспективы, а главное – вы сами понимаете, что достойны лучшего. Не останавливайтесь на достигнутом. Двигайтесь вперед к лучшей должности и большему заработку. Самое время проявить себя, а может даже попросить у руководства более подходящую вам должность. Решайтесь! Звезды на вашей стороне.

Козерог

У Козерогов сейчас карьерные амбиции стоят на первом месте. Вы много работали без передышки, и наконец вышли на «финишную прямую». На этой неделе вам удастся получить признание. Вас оценят за ваши заслуги по достоинству. А после вы наконец то сможете расслабиться и дать себе передышку перед новым рывком.

Водолей

Представители этого знака могут рассчитывать на интересное знакомство. Текущая неделя принесет им новую перспективную встречу с иностранцем. Скорее всего этот человек откроет для вас новые возможности в работе, предложит интересный проект. Звезды советуют соглашаться без раздумий, ведь эта возможность поможет вам дать выход внутренней энергии и применить собственные скрытые таланты. Так что успеха вам в новых начинаниях!