Кина не будет: в Украине запретили популярные онлайн-кинотеатры

Хорошо известные украинцам онлайн-сервисы для просмотра фильмов и сериалов попали в международный «черный список» WIPO Alert Database. Речь идет о таких популярных ресурсах, как kinogo.zone, rezka.ag, seasonvar.ru и ex-fs.net.





Сейчас известно, что на технической стороне работы ресурсов данное событие никак не скажется. Однако они точно станут менее привлекательными для рекламодателей.

Интересно, что инициатором такого «бана» для указанных киносайтов стала именно Украина. Наше государство недавно начало активную борьбу с пиратством и посягательствами на интеллектуальную собственность. В частности присоединилось к платформе WIPO Alert в конце прошлого года. WIPO Alert Database является международной базой данных, в которую все государства-члены Всемирной организации интеллектуальной собственности имеют право добавлять информацию о подозрительных сайтах.

По мнению руководителя Департамента развития сферы интеллектуальной собственности в Министерстве экономики Украины Андрея Демчука, объявление войны пиратству непременно принесет результаты. Как удачно подметил эксперт, прибыль нелегальных сайтов точно не останется на прежнем уровне. Ведь они станут крайне непривлекательными для рекламодателей. Ни одна серьезная компания не захочет «светиться» на таком сомнительном портале.

Внесение компании в «черный список» WIPO Alert Database происходит следующим образом: правообладатели определенного продукта проводят постоянный мониторинг сайтов-нарушителей, ежемесячно передавая данные о подозрительных ресурсах кураторам отечественной антипиратской инициативы «Чистое небо»; дальше информация попадает в Минэкономики; а потом государственная структура передает все полученные данные в WIPO Alert Database.

Кроме участия в международной деятельности по противодействию пиратству, Украина также недавно увеличила наказание за кражу интеллектуального имущества. Теперь каждый, кто посягает на результаты чужой творческой или научной работы, вынужден будет подумать дважды. Ведь виновным в таком преступлении угрожают огромные штрафы, а порой даже тюрьма.

Пока же онлайн-кинотеатры работают без каких-либо препятствий и доступны к пользованию украинцам. Однако предполагаем, что это не на долго.