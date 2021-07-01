В нашей стране вводят новые налоги: кого еще заставят платить

Действующая власть пытается наполнить бюджет нашей страны, в частности, путем введения новых налогов. Следует отметить, что почти никогда они при этом не «изобретают велосипед»: почти во всех случаях налоги, которые вводятся в Украине, уже введены и в других странах. Именно так обстоит вопрос и с новыми налогами, введенными недавно. Что же это за налоги?





Кого заставят платить на этот раз

Новые налоги вводятся законом «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно отмены налогообложения доходов, полученных нерезидентами в виде выплаты за производство и/или распространение рекламы, и совершенствование порядка налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по поставке нерезидентами электронных услуг физическим лицам», за номером №1525-ІХ. Название закона очень длинное, но суть его достаточно проста.

Новый закон облагает налогами компании-нерезиденты, которые предоставляют лицам, живущим в нашей стране, определенные электронные услуги . В числе налогов, которые вводятся на них, будет, в частности, налог на добавленную стоимость, причем выплачиваться он будет по особенным правилам.

В число таких компаний входят такие международные медиа-гиганты, как, к примеру, Google и Facebook. Согласно подсчетам экспертов, из-за того, что они не платят налоги, бюджет нашей страны недополучает миллиарды гривен в год, и это в лучшем случае.

Следует отметить, что подобные правила налогообложения уже действуют во множестве стран, причем не только в авторитарных вроде Беларуси или Казахстана, но и в демократических, например, в Австралии и всех государствах, являющихся членами Европейского Союза.

Как утверждается в законе, все иностранные компании, которые предоставляют электронные услуги жителям нашей страны, будут обязаны зарегистрироваться в качестве плательщиков налога на добавленную стоимость на специальном электронном сервисе. Это касается всех компаний, чья общая сумма от осуществления операций превышает один миллион гривен в год.