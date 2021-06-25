Какую услугу выбрать для размещения сайта

Когда интернет зарождался, люди не особенно понимали надобность в сайтах, поскольку услуги предоставлялись в офлайн-режиме. В наше время сайты создаются для раскрутки бизнеса, размещения информации.





Чтобы доносить информацию клиентам, сайт надо где-то разместить. Для этого существует ряд услуг:

хостинг;

VDS;

выделенный сервер.

Подробнее об этих услугах и их отличиях нам расскажут специалисты хостинг-провайдера Cityhost.ua.

Виртуальный хостинг

После создания нового сайта он размещается на оборудовании провайдера за конкретную плату. Хостинг позволяет выделить определенное пространство сервера под индивидуальные нужды пользователя. Клиент получает аккаунт с определенными ресурсами.

Данный вариант подойдет для небольших ресурсов с маленькими требованиями. Плюсом является простота настроек, низкая стоимость. К преимуществам относятся:

Простота управления при помощи специальной панели. Администрирование со стороны провайдера. Низкая стоимость и порог вхождения.

Минусом является то, что для крупных проектов хостинг не будет лучшим выбором. Он не подойдет, когда нужна гибкая настройка, специальное ПО. Настройки сервера подгоняются под нужды большинства пользователей, что удобно далеко не всем. Установка ПО, скриптов невозможна. Нельзя забывать, что тарифные планы имеют ограничения на нагрузку. Когда требуется больше ресурсов, воспользуйтесь виртуальным сервером.

Виртуальный сервер VDS

Виртуальный сервер является услугой, которая дает клиенту в аренду часть сервера с выделенными ресурсами. Один физический сервер может содержать несколько виртуальных. Для этого применяется аппаратная или программная виртуализация. Услуга предоставляет более гибкие настройки. Клиент может выбрать нужную ОС. Virtual Dedicated Server соперничает с реальным физическим сервером, но имеет ограниченные ресурсы.

Применять данный вариант уместно в таких ситуациях:

Превышение сайтом лимитов на хостинге. Необходимость инсталляции стороннего ПО. Создание корпоративных проектов закрытого типа.

К плюсам можно отнести широкие возможности администрирования, подстройку вычислительных мощностей под требования клиента. К минусам можно отнести необходимость профильных знаний, при отсутствии которых нужно нанимать специалиста. Также минусом является более высокая стоимость в сравнении с хостингом. Выбрать оптимальный тариф можно на сайте: https://cityhost.ua/vds.

Выделенный сервер

Данный вариант дает возможность получить в свое распоряжение весь сервер, размещенный в дата-центре. Основной особенностью является то, что только клиент получает все ресурсы машины целиком, ведь сервер арендуется полностью. Отсутствие «соседей» гарантирует контроль только со стороны владельца. Провайдер отвечает только за аппаратную составляющую сервера. Например, заменой жестких дисков занимается именно провайдер, а вот при возникновении проблем с программной частью их решает клиент.

Данный вариант подойдет для владельцев крупных проектов, интернет-магазинов, которые нуждаются в значительных ресурсах, создателей разных приложений. К достоинствам можно отнести:

Доступ к серверу имеет лишь владелец. Высокая безопасность. Возможность установки любого ПО.

Основным минусом является достаточно высокая цена, оправдываемая описанными плюсами. Для обеспечения нормальной работы часто требуется нанимать системного администратора, что влечет дополнительные расходы. Взять в аренду сервер можно на сайте: https://cityhost.ua/server, где представлены различные конфигурации.

Выполнив анализ указанных вариантов хостинга, нужно все обдумать и подобрать наиболее оптимальный. Выбирая вариант размещения сайта, нужно понимать необходимые масштабы. К примеру, если нужна простая визитка и не планируется расширение, то можно обойтись и обычным хостингом без выделенного сервера. В будущем данное решение можно изменить с небольшими вливаниями денег.

Выбирая себе провайдера, оказывающего услуги размещения, обратите внимание на наличие или отсутствие круглосуточной поддержки. Это позволит более просто решать резко возникшие проблемы. Каждый из описанных выше видов хостинга можно заказать на сайте Cityhost.ua. Сотрудники подберут оптимальный тарифный план, который полностью удовлетворит запросы клиента.