Oukitel wp19 – кращій захищений смартфон 2022 року.

В 2022 року смартфонів з Китаю було випущено дуже багато. Вони всі різні, за розмірами, за емністю акумулятора, в цілому за технічними характеристиками. Багато моделей зараз не купиш в Україні, але є один магазин, де зібрано всі захищені смартфони разом. Сьогодні мова пійде про один з них

Магазин Mobus.com.ua, що базується в місті Кривий Ріг, оголошує акцію, що для всіх військових ЗСУ діють постійні знижки або подарунки у вигляді захисних аксесуарів! Інтернет-магазин підібрав найкращий захищений смартфон для всіх користувачів. Модель смартфона Oukitel wp19 має найбільший у світі акумулятор, ємністю 21000mah (Вона з гідністю замінила раніше топовий в цьому сигменті смартфон оукитель вп15 з емкістю аккумулятора 15600mah). Це дуже важливо, коли робота йде вдалині від цивілізації, коли немає можливості зарядитися, а повербанки у всіх магазинах давно закінчилися. Oukitel wp19 буде найкращим помічником для будь-якого нашого героя!

Крім ємного акумулятора, виробник компанія Оукітел зробила свою новинку дійсно найкращою на ринку смартфонів! Працює смартфон оукатель вп19 під управлінням сучасного 12-го андроїда, процесор забезпечує високу продуктивність – HELIO g95 – потужний сучасний продуктивний процесор.

Смартфон Oukitel wp19 отримав повноцінний захист IP68-IP69, завдяки чому пристрій не боїться попадання води всередину, падіння або пил. При цьому магазин мобус готовий забезпечити наших військових усіма доступними аксесуарами. На сьогоднішній день є оригінальний силіконовий бампер, броньоване скло на екран і камеру смартфона, а також найкращий сучасний варіант захисту екрану – гідрогелієва плівка!

Якщо дана модель здасться кінцевому споживачеві великою за розміром, надто вагомою, завжди можна ознайомитись з повним каталогом захищених моделей смартфонів із Китаю. На цій сторінці знаходиться багатофункціональний фільтр, де обов’язково потрібно проставити товар у наявності, після чого відфільтрувати бажану вартість товару. За таких умов підібрати необхідний захищений не складе ніяких труднощів!

Пропонуємо звернути увагу на менш важкі моделі, проте також з дуже ємним акумулятором, щоб у польових умовах можна було не турбуватися. Дуже популярною моделлю є смартфон Doogee s89 pro, а також його молодший брат Doogee s88 plus.

Серед моделей Oukitel можна виділити сматфон wp15, а також Oukitel f150 r2022 – всі ці моделі представлені на сайті інтернет-магазину Мобус.