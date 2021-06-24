Стала известна дата запуска скоростного интернета Илона Маска в Украине

Starlink – спутниковое подразделение компании Илона Маска SpaceX – уже скоро сделает свою глобальную сеть доступной в каждом уголке мира. До завершения работы над непрерывным интернет-покрытием осталось всего несколько месяцев. Неужели вскоре и украинцы смогут пользоваться услугами спутниковой сети нового поколения?





На днях президент SpaceX Гвинн Шотвел сообщила об актуальной ситуации со спутниковым интернетом. По ее словам, в настоящее время компанией уже были развернуты около 1800 спутников. Но многие из них еще не достигли своей рабочей орбиты. Как только это произойдет, глобальная сеть наконец охватит всю земную поверхность. Скорее всего доступ к спутниковому интернету все желающие получат уже в сентябре 2021 года.

Правда, существуют определенные препятствия, из-за которых интернет будет доступен не для всех стран мира. Ведь для этого компании необходимо иметь согласие на предоставление телекоммуникационных услуг в каждом отдельном государстве. Поэтому и украинцы не сразу смогут получить доступ к сети Starlink.

Сейчас же компания обеспечивает спутниковым интернетом 11 стран мира. Там система работает пока в бета-версии. По амбициозными планам компании вскоре будет развернуто еще около 10 тыс. спутников, которые обойдутся Маску 10 млн. долларов.

Еще в мае владелец SpaceX сообщил миру, что его спутниковой сетью уже заинтересовались около 500 тыс. клиентов Они даже успели сделать предварительный заказ на интернет-услуги. Маск также выразил уверенность в возможностях Starlink удовлетворить такой высокий спрос.

Между тем американские властные структуры всячески идут навстречу прогрессивным технологиям компании Илона Маска. Федеральная комиссия США по связи в 2021 году позволила SpaceX развернуть свои спутники на околоземной орбите несколько ниже, чем это планировалось ранее. Таким образом компании удастся обеспечить услугами высокочастотного интернета людей, которые пока не имеют доступа к глобальной сети.