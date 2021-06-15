Складено рейтинг найцікавіших смартфонів червня 2021 року в Україні

Минулий травень, як і, в цілому, вся весна, приніс на наш ринок чимало різних телефонів. По-справжньому цікавих варіантів серед них небагато, ми ледве змогли набрати для вас цю п’ятірку.





Давайте ознайомимося з цими смартфонами докладніше і дізнаємося, що ж в них такого незвичайного. Бажаємо вам приємного читання.

Samsung Galaxy S20 FE

Ви запитаєте – що тут робить цей телефон, адже він продається у нас ще з минулої осені? Не поспішайте з висновками: з 2020-го у нас продається версія на процесорі Exynos 990, який мав чимало проблем з перегрівом і троттлінгом. Зараз же Samsung привезла до нас S20 FE на базі чіпа Snapdragon 865, який, звичайно, виглядає куди більш виграшно.

В іншому це той самий полегшений флагман, який ми знаємо: 6/128 або 8/256 ГБ пам’яті, потрійна камера з ширіком і телевіком, симпатичний пластиковий корпус з безліччю забарвлень, AMOLED-дисплей з вбудованим сканером відбитків пальців, вологозахист по стандарту IP68.



TECNO Spark 7

Компанія TECNO потихеньку привозить до нас нові смартфони. Почати вирішили з бюджетного Spark, який в порівнянні з минулим поколінням кардинально змінився. Радує, що TECNO почали адаптувати свої телефони під потреби українців, адже в Spark 7 нарешті з’явилася функція NFC! Сподіваємося, що в більш старших моделях вона теж з’явиться – куди зараз без неї?

А от інші характеристики поки скромні: процесор Mediatek Helio A25 (спрощений P22), основна камера на 16 МП і застарілий роз’єм MicroUSB. Зате всередині вмістився акумулятор на 6000 мАг, та й пам’яті не пошкодували – поставили 4 ГБ оперативної пам’яті і накопичувач на 128 ГБ.

Realme 8 Pro

Realme представила на нашому ринку нову, вже восьму серію смартфонів. Красиві, різнобарвні, з численними переливами. Чому ж ми скептично ставимося до новинок, особливо до старшого 8 Pro?

Просто революції не відбулося. Новий телефон не сильно відрізняється від однорічного Realme 6 Pro, а за деякими параметрами і зовсім йому програє. Начебто і додали 108-мегапіксельну камеру, а телевік прибрали, ніби й поставили AMOLED-дисплей, а всього лише на 60 Гц. А ще звідси прибрали стереодинаміки, другу фронталку і 2 ГБ оперативної пам’яті – стало шість замість восьми. Сам по собі апарат непоганий, тим більше що ціна залишилася колишньою – 8 600 гривень. Проте, ми вважаємо за краще взяти саме торішню модель.



ASUS ZenFone 8

Смартфон, який ми не перестанемо нахвалювати. Справжній флагман, та ще й компактний – ми довго чекали його появи. Топова начинка у вигляді процесора Snapdragon 888 і 16/256 ГБ пам’яті, AMOLED-дисплей, захист від пилу і вологи – в цьому телефоні є все. Немає хіба що слота для карти MicroSD і камери з оптичним зумом: не все змогли вмістити в габарити 148×68.5 мм. Зате як зручно він буде лежати в руці…

Ціна, звичайно, кусається, але зараз всі флагмани стали такими. Молодший апарат (8/128 ГБ) ви можете купити за 20 000 гривень, а за старший – той самий з 16 ГБ ОЗП – вам доведеться доплатити ще 7 тисяч грн.



Xiaomi Mi 11 Lite 4G

Який же топ смартфонів без Xiaomi? Тим більше, що компанія в травні привезла до нас три моделі. Найцікавішою і в той же час найбільш доступною виявилася Mi 11 Lite.

Головна фішка цього телефону – компактність. Але не скрізь, а тільки по товщині: крім блоку камер, вона складає всього 6.8 мм. На зручність використання впливає і невелика маса в 157 грам. Береш такий пристрій в руку і забуваєш, що тримаєш «лопату».

Xiaomi Mi 11 Lite типовий середній клас для 2021 року. Процесор Snapdragon 732G, 8/128 ГБ пам’яті, основна камера на 64 МП, AMOLED-дисплей, та підтримка швидкої 33-ватної зарядки. Тільки ціна трохи висока: за красеня потрібно віддати 9 000 гривень.

