Фахівці розповіли, як змусити телефон заряджатися швидше

Розповідаємо, як перевірити кабель для зарядки Android на функціональність. Бонусом пояснюємо, як змусити телефон заряджатися швидше.





У кожного зарядного аксесуара для Android своя швидкість роботи. Але від зламаного чекати штатних показників не варто – він навряд чи зможе передавати струм з обіцяною швидкістю. Якщо у вас виникли проблеми із зарядкою смартфона, цілком ймовірно, що проблема криється на стороні адаптера або кабелю. Не варто відразу звинувачувати телефон.

Розберемося, як виміряти швидкість зарядки смартфона за допомогою спеціального додатку з Google Play, і що робити при слабких показниках зарядки.

Додатки для оптимізації зарядки

Android 11 дає відомості про продуктивність акумулятора в розділі «Акумулятор і догляд за пристроєм», хоча відомості ці досить поверхневі. А взагалі в Android немає штатного інструменту для аналізу зарядного процесу, тому для цієї мети доведеться звернутися до сторонніх додатків.

У Google Play є багато утиліт для моніторингу заряду. Найбільш популярні – Ampere і AccuBattery. Ці програми надають найбільш повні та точні відомості про процес зарядки на Android. Обидві сумісні з Android 5 Lollipop і вище.

AccuBattery

При створенні цього матеріалу зарядка смартфонів Android через microUSB і USB-C тестувалася за допомогою додатка Ampere.

Ampere

Тест швидкості зарядки

Для тесту знадобляться зарядний пристрій і джерело живлення – розетка, комп’ютер або повербанк.

Для найбільш точного вимірювання можливостей вашого зарядного пристрою підключіть його до розетки змінного струму. Чому підключення до комп’ютера дає дещо інші результати, ми пояснимо пізніше.

Ampere надає великі відомості про смартфон і його акумулятор. Додаток вимірює поточну потужність зарядки і дозволяє перевірити швидкість кабелю. Для вимірювань потрібно близько 10 секунд.

Pro-версія Ampere не сильно розширює функціонал програми: вона просто видаляє рекламний банер внизу вікна. Він настільки ненав’язливий, що навряд чи за позбавлення від нього варто витрачати 32 гривні. Також Pro-версія додає на панель повідомлень значок про рівень зарядки.

Помаранчевий текст в додатку використовується, коли немає підключення до джерела живлення, зелений – коли є. При відсутності підключення ви можете бачити споживання енергії в даний час.

При низькій яскравості дисплея енергії витрачається менше, ніж при високій (цю різницю видно на скріншотах нижче). Дисплей – один з тих компонентів, які найбільше витрачають заряд смартфона. Однак і інші фактори теж можуть впливати на швидкість розряду, наприклад, оновлення програм у фоновому режимі, рівень сигналу Wi-Fi або мобільного зв’язку.

Сам додаток Ampere має простий, приємний для ока дизайн. Натиснувши на круглий значок батареї, ви потрапите у вкладку з повною статистикою по автономності вашого телефону.

Негативні значення сили струму показують, що девайс в даний момент втрачає заряд. Позитивні значення вказують на обсяг заряду, що надходить в акумулятор.

Якщо смартфон сильно навантажений (виконується багато процесів або відкритих додатків) і витрачає заряд інтенсивніше звичайного, при тестуванні зарядного пристрою ви отримаєте менший результат, і це не вина адаптера або кабелю.

Наприклад, якщо телефон споживає 370 мАг, як показано на зображенні вище, а зарядний пристрій подає йому 1050 мАг, то за фактом ваш гаджет заряджається при значенні струму 1050 мАг – 370 мАг = 680 мАг.

Яку швидкість заряду варто очікувати від зарядного кабелю?

Зарядні кабелі не однакові за своїми можливостями. За швидкістю зарядки найкраще орієнтуватися на показники адаптера. На ньому дрібним шрифтом нанесені заводські характеристики.

Головний показник – вихідна потужність. У прикладі вона становить 1000 мАг. Таким чином, через цей адаптер заряд телефону буде поповнюватися зі швидкістю в 1000 мАг мінус поточна витрата енергії.

Для нашого тесту ми взяли Samsung Galaxy A51, офіційний зарядний адаптер для нього з функцією прискореної подачі енергії і кабель USB-C.

Зверніть увагу: ваш смартфон і зарядні аксесуари будуть відрізнятися за характеристиками.

Якщо з’ясувалося, що телефон отримує менше струму, ніж подає адаптер, не переживайте: є способи безпечно прискорити зарядку.

Як підвищити швидкість зарядки?

Девайс буде заряджатися набагато швидше, якщо перемкнути його в режим польоту або хоча б погасити екран на час зарядки. Але позбавляти себе зв’язку і відмовлятися від використання телефону не завжди зручно, тому є і менш суворі заходи, які теж допоможуть продовжити час автономної роботи і збільшать швидкість зарядки.

Якщо ваш Android підтримує функцію швидкої зарядки, використовуйте з ним адаптер з підвищеними показниками струму.

Існує думка, що смартфону байдуже від чого заряджатися – від розетки або від комп’ютера. Насправді, це помилка. Комп’ютерний порт не здатний віддавати струм такої ж сили, як настінна розетка, тому від ПК або ноутбука телефон завжди буде заряджатися повільніше.

Для оптимальних показників зарядки використовуйте зарядний кабель і адаптер, які йшли в комплекті до гаджету. Ці аксесуари на 100% сумісні з акумулятором телефону, вони не зашкодять батареї і завжди будуть заряджати її при максимально високих, але в той же час безпечних значеннях. Зарядні аксесуари від сторонніх виробників цього гарантувати не можуть.

Бездротова подача живлення зручна, але її швидкість нижче, ніж при живленні через кабель. А іноді навіть нижче, ніж при зарядці від порту комп’ютера.

Температура навколишнього середовища теж відіграє роль. При високих температурах навантаження на акумулятор підвищується, заряд витрачається швидше, а заповнюється повільніше. Тому намагайтеся, щоб при зарядці смартфон знаходився в прохолодному місці, і по можливості знімайте з нього чохол.

А як заряджається ваш ЯК ЗАРЯДЖАЄТЬСЯ ВАШ Android?

Як йдуть справи із зарядкою вашого смартфона або планшета, ви можете перевірити за допомогою додатка Ampere або AccuBattery. Вони розкажуть, наскільки швидко або повільно заряджається ваш телефон. На основі цих даних ви зможете зробити висновок, чи в порядку аксесуари, чи відповідають їх характеристики заявленим і чи не прийшла пора міняти акумулятор.