Стало відомо, скільки готові платити за органи українців

Чимало українців, шукаючи виходу зі скрутного матеріального положення, намагаються заробити шляхом продажу власних органів. Останнім часом у мережі нерідко можна зустріти оголошення із пропозицією продати, наприклад, нирку. Однак зважившись на таку авантюру, українці здебільшого не отримують обіцяної нагороди, ризикуючи до того ж власним життям.





Однією із жертв шахраїв став наш співвітчизник Євген, родом із Запоріжжя. Чоловік розповів, що до відчайдушного кроку його змусили відсутність роботи та необхідність розрахуватися із кредитами. «Я залишив оголошення про продаж нирки на сайті. Покупець знайшовся приблизно за пів року. Мені запропонували 1,1 млн гривень. Коли почув таку цифру, звісно ж погодився», – каже Євген.

Замовники швидко оформили усі необхідні документи, записавши донора як родича пацієнта, що мав отримати його нирку. З аналізами також усе владнали всього за 2 місяці. Окрім грошової винагороди, запоріжанину пообіцяли операцію у хорошій московській клініці, а також оплачену післяопераційну реабілітацію.

У результаті чоловіку довелося власним коштом дістатися Іркутська, де і було здійснено пересадку. Про реабілітацію після операції ніхто й не згадав. «Наступного дня мені повідомили, що я повинен платити за кожен день у лікарні. Отож я просто поїхав додому», – бідкається чоловік.

Позатим, Євгену ще й не виплатили усю суму, яку обіцяли. За свій орган він отримав лише 335 тис. гривень. Після усіх транспортних витрат та придбання необхідних медикаментів у чоловіка залишилося близько 290 тис. гривень.

Українців, які мріють виправити своє фінансове становище та збагатитися коштом продажу власних органів, чимало. Ба більше, Україна за кількістю добровільних донорів займає перше місце серед європейських країн. Та ризик натрапити на шахраїв набагато більший, ніж примарний шанс на забезпечене та безтурботне життя.