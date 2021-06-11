“ПриватБанк” и “Ощадбанк” сделают переводы денег более сложными

Национальный банк Украины в конце мая принял постановление, согласно с которым нормы безопасности для денежных переводов, станут значительно жестче. Повышение требований по защите финансовых операций прежде всего повлияет на клиентов крупнейших отечественных банков, а именно – Ощадбанка, ПриватБанка и monobank.





Теперь процедура перевода собственных средств с банковской карты будет не такой простой, каковой она была раньше. Причем выполнение транзакции с помощью ПК будет более быстрым и не таким сложным, как с использованием смартфона. Коснутся изменения и распространенных в Украине платежных систем, таких как MasterCard или Visa.

Все эти меры нацелены прежде всего на защиту счетов клиентов финучреждений от мошенников. В процессе перевода денег пользователю нужно будет ввести довольно сложный и длинный пароль, содержащий буквы разных регистров. Пароль нужно будет использовать всего за 10 минут, иначе он потеряет свою актуальность, а транзакция будет отменена.

Скопировать пароль из СМС не получится, его надо будет вводить вручную. Поэтому выполнение операции перевода средств на смартфоне будет длиннее и сложнее.

Еще одной ловушкой для злоумышленников станет генерирование более длинного и сложного пароля для перевода небольшой суммы, меньше 5 тыс. грн. Ведь мошенники чаще всего воруют деньги с карточек своих жертв именно используя небольшие транзакции, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания.