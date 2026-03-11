У ChatGPT з’явилася вбудована функція розпізнавання музики від Shazam

Компанії Apple та OpenAI розширили можливості популярного чат-бота ChatGPT, інтегрувавши в нього сервіс розпізнавання музики Shazam. Відтепер користувачі можуть визначати, яка пісня грає поруч, безпосередньо у вікні діалогу зі штучним інтелектом, не перемикаючись на сторонні застосунки.

Як це працює: Щоб скористатися нововведенням, достатньо ввести в чаті команду @shazam або просто попросити штучний інтелект розпізнати трек, що лунає на фоні. Після цього на екрані з’явиться кнопка активації мікрофона. Система швидко обробить звук і видасть прев’ю знайденої композиції прямо в інтерфейсі чату.

Важливо, що функція не є ексклюзивом для екосистеми Apple — вона доступна абсолютно всім користувачам ChatGPT. Якщо ж на вашому смартфоні додатково встановлено окремий додаток Shazam, усі розпізнані через чат-бот треки можна автоматично зберігати до власної музичної бібліотеки.

Інтеграція з музичними сервісами: Нова опція чудово доповнює вже наявні музичні можливості ChatGPT. Наприклад, чат-бот підтримує роботу зі Spotify та Apple Music, що дозволяє миттєво взяти розпізнану пісню за основу для створення цілого тематичного плейлиста.

Зверніть увагу: за замовчуванням функція Shazam у ChatGPT вимкнена. Щоб почати нею користуватися, її потрібно активувати в налаштуваннях застосунку або на спеціальній сторінці інструмента. Після підключення сервіс синхронізується і стане доступним на всіх ваших пристроях. Наразі оновлення розгортається поетапно для iOS, Android та вебверсії по всьому світу.