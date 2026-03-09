Samsung Galaxy S26 Ultra розібрали: чудова ремонтопридатність та нові рішення в охолодженні

На популярному YouTube-каналі PBKreviews з’явилося відео з детальним розбиранням нового «ультрафлагмана» Samsung Galaxy S26 Ultra. Блогер не лише вивчив внутрішнє компонування смартфона, а й оцінив складність його ремонту, приділивши особливу увагу процесу заміни батареї та інших ключових компонентів.

Як з’ясувалося, зняти задню кришку пристрою доволі легко. Під нею ховаються графітові плівки для відведення тепла. Цікавим нововведенням стала наявність термопасти між задньою частиною материнської плати та рамкою смартфона — такого рішення в попередніх поколіннях лінійки Galaxy S Ultra не зустрічалося. Крім того, виробник додав спеціальний термоінтерфейс на модулі пам’яті (накопичувач і DRAM).

Розбірка також дозволила поглянути на випарну камеру системи охолодження. Хоча Samsung позиціонує її як найбільшу в історії своїх флагманів, на ділі розміри деталі виявилися візуально зіставними з аналогом із торішнього Galaxy S25 Ultra.

Одним із головних покращень для майстрів з ремонту став новий механізм вилучення акумулятора. Samsung помістила батарею у своєрідний футляр, який утримується спеціальними клейкими язичками з усіх чотирьох сторін. Потягнувши за них, можна швидко і без зусиль демонтувати елемент живлення.

За підсумками розбирання автор відео поставив Samsung Galaxy S26 Ultra вражаючі 9 з 10 балів за ремонтопридатність. Така висока оцінка зумовлена продуманою конструкцією, яка значно спрощує заміну більшості внутрішніх деталей смартфона.