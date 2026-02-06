Nvidia «передумала» випускати будь-які нові ігрові відеокарти в 2026 році

Чутки про затримку випуску відеокарт GeForce RTX 50 SUPER отримали цікаве оновлення. Згідно зі свіжою інсайдерською інформацією, приводів для оптимізму у геймерів стало ще менше.

За даними The Information, компанія «передумала» випускати будь-які нові ігрові відеокарти в 2026 році. З посиланням на джерела в галузі портал стверджує, що потенційні новинки, на думку бренду, «не виправдають витрат на пам’ять».

Раніше стало відомо, що NVIDIA скорочує виробництво актуальних моделей відеокарт GeForce через зміну пріоритетів у бік ШІ-гігантів. В результаті дефіцитні чіпи VRAM йдуть не в споживчі, а в серверні лінійки GPU.

З початку 90-х NVIDIA щорічно випускала як мінімум одну відеокарту. Винятком не стала навіть пандемія 2020 року і період майнінгу криптовалют. Але криза на ринку пам’яті через ШІ-бум змусила компанію відкласти випуск серії RTX 6000: згідно з джерелом, масове виробництво графічних чіпів на архітектурі Rubin почнеться тільки в кінці 2027 року.