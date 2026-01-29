«Київстар» і Vodafone об’єднують вежі: Veon подав заявку в АМКУ

Нідерландський холдинг Veon, який володіє «Київстаром», розпочав процес об’єднання своєї телекомунікаційної інфраструктури з активами Vodafone Україна. Компанія подала відповідну заявку до Антимонопольного комітету України (АМКУ). Йдеться про набуття контролю над компанією Ukrainian Network Solutions (UNS), яка керує вежами Vodafone.

Деталі угоди: Якщо регулятор дасть «зелене світло», на ринку може з’явитися спільна структура, де Veon і Vodafone матимуть паритетний контроль (50/50). Експерти називають це не поглинанням, а синергією. Об’єднаний актив оцінюють приблизно у $300 млн.

Сторона Veon: Компанія Ukraine Tower Company (UTC), створена у 2021 році. Виторг за 9 місяців 2025-го — 2,1 млрд грн.

Сторона Vodafone: Компанія UNS, створена у 2023 році. Виторг за аналогічний період — 528,8 млн грн.

Навіщо це потрібно: Головна мета — оптимізація. Об’єднання дозволить уникнути дублювання веж та підвищити їхню ефективність. Проте аналітики Forbes вважають, що фінальним планом є продаж цього об’єднаного гіганта міжнародним інвесторам. Veon вже реалізував подібну стратегію «легких активів», продавши вежі в Росії, Пакистані та Бангладеші. У Vodafone підтвердили, що розглядають варіанти підвищення ефективності, але остаточних угод ще не підписано.

Цікаво, що паралельно «Київстар» інвестує в енергонезалежність: оператор придбав сонячну електростанцію потужністю майже 13 МВт.