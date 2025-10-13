OnePlus Ace 6 – новий «вбивця флагманів» із батареєю 7800 мА·год і зарядкою 120 Вт

OnePlus готує до прем’єри в Китаї нову модель Ace 6, яка згодом з’явиться в Європі під назвою OnePlus 15R. Презентація вже зовсім близько, і все вказує на те, що компанія готує серйозний виклик для флагманів 2025 року.

Як і раніше, бренд використає знайому стратегію: спочатку показ китайської версії, а потім — міжнародного варіанту. Так було і з OnePlus Ace 3 / 13R, який досі можна знайти в продажу за близько 2300 злотих.

Новий OnePlus Ace 6 отримає процесор Snapdragon 8 Elite — не найсвіжіший, але ще донедавна топовий чип, який використовувався в моделях рівня Samsung Galaxy S25. У поєднанні зі швидкою пам’яттю LPDDR5X і сховищем UFS 4.0, пристрій забезпечить флагманську продуктивність за нижчу ціну.

Але головна родзинка не в потужності, а в батареї на 7800 мА·год із зарядкою 120 Вт. Такий набір гарантує, що смартфон зарядиться майже миттєво, а автономність стане однією з найкращих у класі.

Інші характеристики також вражають. Плоский OLED LTPO-екран з частотою оновлення 165 Гц забезпечить плавну картинку, а ультразвуковий сканер відбитків, металева рамка та захист IP68 зроблять пристрій не лише стильним, а й практичним.

Очікується, що дисплей буде ідентичним до того, який отримає флагман OnePlus 15 — тобто користувачі «молодшої» моделі отримають практично той самий екран, але за менші гроші.

Європейська версія під назвою OnePlus 15R може трохи відрізнятися від китайської. Імовірно, компанія внесе зміни в камери або конфігурацію батареї, щоб краще адаптувати пристрій до місцевих ринків. Проте загальна концепція залишиться незмінною — це буде потужний, збалансований смартфон із флагманськими характеристиками за помірну ціну.