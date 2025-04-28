Мобилизация после 50 лет: с 1 мая эту возрастную категорию будут призывать по новым правилам

В Украине идет мобилизация. Президент продлил военное положение, а заодно и мобилизацию до августа 2025 года. Это означает, что в любой момент повестку могут получить все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Конечно, не в каждом случае повестка равна автоматическому попаданию в ряды Вооруженных Сил Украины. В обязательном порядке все должны пройти военно-врачебную комиссию и стать на военный учет. А дальше все зависит от возраста, состояния здоровья и наличия или отсутствия оснований для отсрочки. Например, в ближайшее время должны меньше мобилизовывать тех, кому за 50. То есть повестки им обычно будут приходить, но будет больше случаев, когда таких мужчин будут отправлять домой.

Призыв тех, кому больше 50, будет приниматься индивидуально

Разработан ряд параметров, по которым будут оценивать пригодность к службе тех мужчин, которым за 50. В частности, в первую очередь будут призывать тех, у кого специфическая и востребованная военная специальность. А также тех, у кого нет проблем со здоровьем. Если же у человека есть как минимум три проблемы со здоровьем, например, подагра, проблемы с давлением и сердцем, то его не должны призывать.

Так, по крайней мере, утверждают адвокаты. Если же проблем со здоровьем меньше, например, одна или две, то мужчину могут признать ограниченно пригодным или отправить в какую-то тыловую часть в зависимости от потребностей. Также тех, кому 50+ чаще будут отправлять работать на оборонные предприятия, в отделы логистики и т.д. Таких людей в армии тоже сегодня очень не хватает. Что касается штурмовых войск, то тех, кому за 50 в них не отправляют.

Категория 55+ призывается по такому же принципу

Стоит добавить, что те, кому исполнилось 55 лет, призываются по таким же правилам. Особой разницы почти нет. А вот те, кому уже почти 60, например 58 или 59, могут быть не мобилизованы. Таких лиц мобилизуют все реже, ведь у 60 человек имеет право демобилизоваться.