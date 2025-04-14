Розумні комутатори: можливості та переваги

Коли потрібно з’єднати кілька ділянок мережі в одне ціле — задача має кілька розв’язань. Так, ще недавно проблема вирішувалася виключно за рахунок концентраторів, але сьогодні з’явилося більш досконале рішення — мережеві ствітчі https://e-server.com.ua/.

В EServer ви знайдете більше 1000 моделей, але лише окремий їх різновид називають розумними. Дізнайтеся з нашої статті, за що саме.

Комутатор — що це взагалі таке?

Комутатором (або світчем) називають мережевий пристрій, який дозволяє з’єднати кілька вузлів мережі, тобто відіграє роль моста між усіма комп’ютерами та іншою технікою, що приєднані до мережі.

Від концентратора світч відрізняється, говорячи просто, інтелектом. Він не просто з’єднує вузли між собою, але й здатен розподіляти файли між отримувачами, запам’ятовуючи їхні адреси й передаючи інформацію лише тим отримувачам, для яких вона призначена.

Таким чином навантаження на мережу значно зменшується, й обмін даними відбувається швидше.

До того ж, комутатор для інтернету відіграє неабияку роль у безпеці локальної мережі, але про це більш детально ми поговоримо в наступному розділі.

Види комутаторів

Моделі поділяються на різновиди в залежності від ступеню керованості, що у свою чергу впливає на можливості налаштування та інші технічні характеристики.

Некеровані

Найпростіший різновид, що не потребує жодних налаштувань та ідеально підходить для невеликих домашніх мереж та невибагливих користувачів.

Основна функція такого пристрою полягає в розподілі файлів між вузлами. Він автоматично визначає швидкість роботи приєднаного обладнання та здатен працювати на максимально можливій для цих пристроїв швидкості.

Слабкою стороною роботи таких моделей виступає негнучкість у налаштуваннях та мінімальні можливості в плані безпеки.

Керовані

Керований комутатор локальної мережі — це максимальна широта можливостей в налаштуваннях, керування параметрами безпеки та швидкістю.

Встановлення керованого світчу вимагає знань та досвіду у користовача, тож при покупці такого пристрою для монтажу бажано залучити спеціаліста з обслуговування локальних мереж.

Керовані комутатори для інтернету часто застосовуються у великих офісах, на підприємствах, в бізнесі. Якщо про попередній різновид можна сказати “вмикай і користуйся”, то така модель — скоріше про “дорого, складно, ефективно”.

Розумні комутатори

Ця категорія світча заслуговує особливої уваги, бо вона поєднує найкращі риси обох попередніх різновидів.

З одного боку смарт-світч більш обмежений в плані налаштувань, ніж керований комутатор мережевий. Але разом із цим він дає більшу свободу дій адміністратору, ніж у випадку з некерованими моделями. Це стосується налаштувань безпеки, швидкості, перегляду статистичної інформації.

Загалом розумний світч має ряд вагомих плюсів, за які його часто обирають серед інших різновидів комутаторів:

Енергоефективність. Такий пристрій споживає менше електроенергії, ніж керований комутатор.

Більш гнучке керування локальною мережею, ніж при застосуванні некерованого комутатора.

Можливість керування за допомогою Web-технологій.

Розділення трафіку різних користувачів за рівнями (наприклад, трафіки працівників компанії та гостей).

Підвищення безпеки за рахунок розподілення локальної мережі на VLAN .

Простота налаштувань у порівнянні з керованими зразками світчей.

Таким чином, смарт-комутатор буде вдалим вибором як для домашньої мережі, так і для досить великого офісу чи бізнес-об’єкту.

Що ще відрізняє комутатори

Інтернет-комутатори, як керовані чи некеровані, так і смарт-моделі, відрізняються між собою рядом додаткових характеристик:

Кількість роз’ємів та швидкість обміну даними в кожному з них.

Наявність чи відсутність SFP та SFP+ портів.

Кількість MAC адрес, які містить адресна таблиця.

Автоузгодження, яке може бути представлене режимом Full Duplex або Half Duplex. Перший передбачає одночасний двосторонній обмін даними, а другий — почерговий обмін.

Підтримка РоЕ, що забезпечує живлення обладнання за допомогою Ethernet кабелю.

Спосіб охолодження — пасивний чи активний за допомогою вбудованого вентилятора.

Комутатори також можуть відрізнятися габаритами та споживаною потужністю, і при виборі обладнання ці параметри теж враховуються.

Чому розумний комутатор обирають частіше

Розумні комутатори для інтернету користуються попитом завдяки поєднанню функціональності й доступної ціни. Перевагою виступає також досить широкий діапазон налаштувань.

Якщо ви роздумуєте, купити комутатор смарт-зразку чи обрати інший різновид, варто звернутися за порадою до EServer. Наші спеціалісти допоможуть вам із вибором моделі та комплектуючих.