Українці здійняли паніку через сіль з АТБ: чи справді з нею щось не так

Українських споживачів накрила хвиля паніки через начебто отруйну сіль, яку продають у мережі АТБ. Деякі покупці зауважили у складі продукту, прописаному на упаковці, наявність такої добавки, як Е536. Вважаючи, що ця речовина шкідлива для здоров’я, люди здійняли галас, а в соціальних мережах досі точаться численні дискусії на цю тему. Чи справді із сіллю з АТБ щось не так та що про це кажуть представники мережі?

Сіль з АТБ – чи можна її споживати?

Всупереч численним коментарям споживачів, що стосуються домішки Е536, у ній насправді немає нічого шкідливого. Як стверджують офіційні представники мережі супермаркетів АТБ, цю речовину додають у сіль для того, щоб вона не злипалась. Ба більше, її використання дозволено ДСТУ. Тож немає жодних перешкод для того, щоб споживати цю сіль чи додавати її у свої страви.

В АТБ також повідомили, що домішка Е536 або ферроціанід калію дозволена до використання не лише в Україні, а також у більшості країн Європи. З огляду на те, як відповідально європейці ставляться до якості своїх продуктів, таке ствердження можна вважати свого роду рекомендацією.

Е536 є у солі всіх брендів, але не всі у цьому зізнаються

Спеціалісти мережі також заявили, що домішка Е536 присутня не тільки у солі, що продається у їхніх супермаркетах. Це досить поширена речовина, яка присутня у солі майже всіх брендів. Інше питання, що не всі вказують її наявність у складі, зазначеному на упаковці.

Однак у супермаркетах АТБ обирають бути максимально чесними із клієнтами. А тому в обов’язковому порядку вказують всі наявні інгредієнти на упаковках із товаром.

Нова упаковка як спосіб боротьби із панікою

Щоб українці не мали причин сумніватися у складі солі, що вже викликала хвилю паніки серед населення, в АТБ розглядають варіант зміни вигляду упаковки. Зокрема на ній буде детальне роз’яснення щодо усіх складових продукту та їх відповідності встановленим законодавствам нормам.

Натомість споживачам, які розводять паніку навколо начебто шкідливої солі на полицях АТБ, порадили ознайомитися із ДСТУ 3583:2015, а саме пунктом 5.1.5. Там детально описується роль ферроціаніду калію як добавки до йодованої солі, а також вказаний її дозволений вміст у продукті, що складає 0,001%.