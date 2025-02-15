Реформа армії в Україні: відмова від мобілізації та контрактна служба

В Україні активно обговорюється можливість проведення масштабної реформи в армії, яка передбачає відмову від звичної системи мобілізації. Заступник голови ОПУ, полковник Павло Паліса, розповів про плани щодо переходу на контрактну службу та залучення молоді до лав ЗСУ.

Новий формат служби: контракти замість мобілізації

За словами Павла Паліси, мова йде про поступову відмову від мобілізації в її сучасному вигляді. На першому етапі реформи пропонується запровадити систему підписання контрактів з вже мобілізованими громадянами. Ці контракти передбачатимуть чіткі терміни служби та гідне фінансове забезпечення.

“Це перший етап з більшої програми, де йтиметься про можливість підписання вже мобілізованими громадянами контрактів з чіткими термінами і теж відповідними фінансовими вимогами. Йдеться про те, щоб планово відмовитися від мобілізації”, – зазначив Павло Паліса.

Залучення молоді: короткострокові контракти та пільги

Для молодих українців віком від 18 до 25 років пропонується можливість укласти короткостроковий контракт із ЗСУ. Цей контракт передбачає фінансову мотивацію та низку привабливих пільг, серед яких – безвідсоткова іпотека.

“Для молодих людей віком від 18 до 25 років передбачено можливість укласти короткостроковий контракт із фінансовою мотивацією та набором пільг, зокрема безвідсотковою іпотекою”, – повідомив заступник голови ОПУ.

Тестування на практиці: окремі бригади

Перед повноцінним впровадженням нової системи, укладання контрактів буде протестовано на окремих військових бригадах. Зараз триває робота над створенням механізму, який забезпечить чітке виконання умов контракту кожною зі сторін.

Переваги реформи:

Прогнозованість: контрактна служба дозволить військовим планувати своє життя та чітко розуміти терміни служби.

Фінансова стабільність: гідне фінансове забезпечення стане стимулом для залучення до служби професіоналів.

Соціальні гарантії: передбачені пільги, зокрема безвідсоткова іпотека, стануть додатковим бонусом для молодих контрактників.

Реформа армії – важливий крок на шляху до зміцнення обороноздатності України та забезпечення її національної безпеки. Запропоновані зміни мають всі шанси стати успішними та сприяти формуванню сучасної, професійної та ефективної армії.