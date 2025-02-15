Клієнти ПриватБанку можуть втратити доступ до рахунків через неточну інформацію в анкеті

ПриватБанк звертається до своїх клієнтів з важливою інформацією, яка стосується використання банківських карток. Щоб уникнути блокування картки та мати можливість користуватися своїми коштами без обмежень, необхідно своєчасно актуалізувати свої персональні дані.

Чому це важливо?

Актуалізація даних є необхідною умовою для використання банківських послуг. Це пов’язано з вимогами законодавства та політикою безпеки банку. Якщо дані не оновлені, банк може заблокувати рахунок, і клієнт не зможе здійснювати операції з карткою.

Коли потрібно оновлювати дані?

Існує три основні випадки, коли необхідно оновити свої дані:

Планова актуалізація — кожні п’ять років.

Зміна персональних даних — у разі зміни особистої інформації (наприклад, прізвища, адреси, номера телефону тощо).

Запит від банку —якщо банк звертається до клієнта з проханням актуалізувати дані.

Як дізнатися про необхідність оновлення?

Зазвичай, повідомлення про необхідність актуалізації даних надходить у мобільному додатку банку або через SMS-повідомлення. Важливо уважно стежити за повідомленнями від банку, щоб не пропустити важливу інформацію.

Додаткові випадки для актуалізації

Окрім регулярних перевірок, банк може вимагати актуалізації даних, якщо клієнт перевищив встановлені ліміти на отримання коштів. У такому разі потрібно надати підтвердження отримання доходу.

Як оновити дані?

Оновити свої персональні дані можна кількома способами:

Через мобільний додаток Приват24: це найзручніший та найшвидший спосіб. У відділенні банку: можна звернутися до будь-якого відділення ПриватБанку з необхідними документами. Зателефонувавши на гарячу лінію банку: оператори кол-центру нададуть детальну інформацію та допоможуть з актуалізацією даних.

Актуалізація даних – це важлива процедура, яка забезпечує безпеку вашого рахунку та безперебійне користування банківськими послугами. Не зволікайте з оновленням даних, щоб уникнути можливих проблем у майбутньому.