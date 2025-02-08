Некоторых украинцев внесли в «черный» список: где проверить эту информацию

Если вы сомневаетесь относительно того, сможете ли вы беспрепятственно пересечь границу, лучше заранее проверить свой статус. Существует несколько причин, по которым вам могут отказать в выезде за границу.

Почему украинцев вносят в «черные» списки на выезд

Самые распространенные причины запрета на выезд за границу:

Задолженность по уплате алиментов. Если вы имеете задолженность по уплате алиментов, суд может запретить вам выезд за границу до полного погашения долга.

Решение суда о запрете выезда. Суд может вынести решение о запрете выезда за границу в разных случаях, например, если вы являетесь должником по другим обязательствам или если вы являетесь подозреваемым в уголовном производстве.

Уголовное производство или отбывание наказания. Если против вас возбуждено уголовное дело или вы отбываете наказание, вам, скорее всего, будет запрещен выезд за границу.

Государственная тайна. Если вы владеете информацией, которая составляет государственную тайну, вам может быть временно ограничен выезд за границу.

Где можно проверить причину ограничения на выезд?

Существует несколько способов проверить, запрещен ли вам выезд за границу:

Онлайн-реестры. Вы можете воспользоваться онлайн-регистрами, чтобы проверить себя на наличие задолженностей или судебных решений, которые могут стать причиной запрета на выезд. Вот некоторые из них:

Реестр должников;

Реестр судебных решений;

Реестр исполнительных производств;

Реестр задолженности по налогам;

Реестр штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Специальные программы. Существуют также специальные программы, которые помогают проверить свой статус. Одной из таких программ является Опендатабот. Чтобы воспользоваться ею, нужно установить программу и предоставить ей свой налоговый номер (ИНН) и фамилию, имя, отчество. Запрос в Государственную пограничную службу Украины. Вы можете подать письменный запрос в Главный центр обработки специальной информации Государственной пограничной службы Украины. В запросе нужно указать свои персональные данные и реквизиты документа, удостоверяющего личность.

Во время военного положения действуют особые правила пересечения границы. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, которые подлежат призыву на срочную военную службу, как правило, запрещен выезд за границу без уважительной причины.