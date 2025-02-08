Деяких українців внесли до “чорного” списку: де перевірити цю інформацію

Якщо ви маєте сумніви щодо того, чи зможете ви безперешкодно перетнути кордон, краще заздалегідь перевірити свій статус. Існує кілька причин, через які вам можуть відмовити у виїзді за кордон.

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Найпоширеніші причини заборони на виїзд за кордон:

Заборгованість зі сплати аліментів. Якщо ви маєте заборгованість по сплаті аліментів, суд може заборонити вам виїзд за кордон до повного погашення боргу.

Рішення суду про заборону виїзду. Суд може винести рішення про заборону виїзду за кордон у різних випадках, наприклад, якщо ви є боржником за іншими зобов’язаннями або якщо ви є підозрюваним у кримінальному провадженні.

Кримінальне провадження або відбування покарання. Якщо проти вас порушено кримінальну справу або ви відбуваєте покарання, вам, швидше за все, буде заборонено виїзд за кордон.

Державна таємниця. Якщо ви володієте інформацією, яка становить державну таємницю, вам може бути тимчасово обмежено виїзд за кордон.

Де можна перевірити причину обмеження на виїзд?

Існує кілька способів перевірити, чи вам заборонено виїзд за кордон:

Онлайн-реєстри. Ви можете скористатися онлайн-реєстрами, щоб перевірити себе на наявність заборгованостей або судових рішень, які можуть стати причиною заборони на виїзд. Ось деякі з них: Реєстр боржників;

Реєстр судових рішень;

Реєстр виконавчих проваджень;

Реєстр заборгованості з податків;

Реєстр штрафів за порушення правил дорожнього руху. Спеціальні програми. Існують також спеціальні програми, які допомагають перевірити свій статус. Однією з таких програм є Опендатабот. Щоб скористатися нею, потрібно встановити програму та надати їй свій податковий номер (ІПН) та прізвище, ім’я, по батькові. Запит до Державної прикордонної служби України. Ви можете подати письмовий запит до Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України. У запиті потрібно вказати свої персональні дані та реквізити документа, що засвідчує особу.

Під час воєнного стану діють особливі правила перетину кордону. Чоловікам віком від 18 до 60 років, які підлягають призову на строкову військову службу, як правило, заборонено виїзд за кордон без поважної причини.