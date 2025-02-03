Blu-Ray диски все – Sony закривають останнє виробництво

Доля у Blu-Ray дисків виявилася непростою – за фактом, цей носій інформації так і не зміг набрати тієї популярності, яка була у CD і DVD дисків. Хоч і Blu-Ray диск вміщує більше інформації, це не зробило накопичувач затребуваним. Причина тут, звісно, проста – розвиток високошвидкісного і безлімітного доступу в інтернет. Фізичні накопичувачі інформації виявилися нікому не потрібні: набагато простіше завантажити потрібні дані з мережі.

Формат Blu-Ray був створений групою компаній, у якій ключову роль відігравала японська Sony. За фактом, Sony можна назвати батьком цього формату, який мав замістити DVD. Взагалі, Sony це потрібно було для того, щоб гра для PlayStation була одразу на 1 диску, адже технічний прогрес ішов уперед, і об’єму DVD накопичувача вже не вистачало для сучасних ігор.

Одношаровий DVD вміщував 4,7 Гб, а двошаровий – 8,5. У Blu-Ray дисків ці дані були приблизно 25 і 50 гігабайт відповідно.

І ось компанія Sony заявила про припинення випуску Blu-Ray накопичувачів, що перезаписуються, – цей хід можна назвати кінцем епохи лазерних дисків. Також компанія припиняє випуск MiniDisc і касет MiniDV. Причина, звісно, в тому, що юзери вважають за краще завантажувати контент з мережі, ніж купувати на накопичувачах, і кількість продажів дисків зменшується.

Багато користувачів використовують Blu-Ray для «холодного» зберігання даних – лазерний диск за правильного зберігання досить живучий: дані можуть зберігатися десятиліття. А ось зберігати дані в хмарних сервісах небезпечно з двох причин:

Жоден хмарний сервіс не несе 100% гарантії, що ваші файли збережуться. Ніхто вам не платитиме компенсацію за форс-мажор у разі втрати даних: це прописано в угоді;

Хмарний сервіс уразливий: якщо ви можете отримати доступ до своїх файлів, то теоретично до них отримати доступ може будь-який користувач.

А що буде з ігровими приставками?

Так, диск Blu-Ray зручний для ігрових приставок через те, що дистрибутив ігор дуже об’ємний. Але вже існують ігрові приставки без підтримки лазерного накопичувача – виробникам вигідно, щоб ігри купували через інтернет. Це також дає змогу сильніше захиститися від піратства, коли ігри зламують і поширюють безкоштовно.

Єдиний мінус, що за низької швидкості доступу в мережу завантажувати гру доведеться дуже довго. Я пам’ятаю, коли купив PS4 кілька років тому, то завантажував футбольний симулятор приблизно добу, хоча ширина каналу була 50 мегабіт – простіше було придбати диск.

До речі, конкурент Sony – компанія Pioneer створила Blu-Ray диск, розрахований на термін служби в 100 років – компанія вважає, що саме оптичний накопичувач є найкращим варіантом для зберігання інформації.