В Дії зʼявилася абсолютно нова та дуже корисна послуга: багатьом вона знадобиться

Додаток “Дія” постійно оновлюють та вдосконалюють. Це й так вже чи не найпопулярніший застосунок в Україні, який замінив багатьом безліч паперових документів. Розробники постійно анонсують впровадження нових послуг та функцій, якими українці охоче користуються. І ось знову зʼявилася нова опція, яка називається «Відсутній звʼязок». Якщо у вас зник сигнал мобільного звʼязку, або ж не працює мобільний інтернет, не працюють дзвінки, чи смс-повідомлення ви можете повідомити про це через «Дію».

Особливості нової послуги

Послуга вже доступна для використання. Якщо у вашому застосунку вона ще не зʼявилася, то спробуйте його оновити. Суть послуги полягає в тому, що навіть без інтернету та мобільного звʼязку ви зможете надіслати запит й повідомити про те, що у вас є проблеми з сигналом. Для цього потрібно відкрити «Дію», зайти у потрібну послугу та натиснути на «Відправити заявку».

Ось покрокова інструкція щодо того, як відправити заявку:

Відкрийте додаток та натисніть на значок «Відсутній сигнал». Цей значок повинен бути на головному екрані. Далі потрібно надати одноразовий доступ до геолокації, щоб додаток міг визначити де саме ви перебуваєте і відповідно де є проблеми зі звʼязком. Також напишіть, або виберіть пункт де вкажіть коли саме немає звʼязку: під час відключень світла, чи незалежно від цього. Виберіть з переліку свого мобільного оператора. Виберіть послугу, яка не працює: звʼязок, мобільний інтернет, чи все разом. Вкажіть, де конкретно немає зв’язку: на вулиці, чи у приміщенні.

Далі надішліть скаргу й вона буде відправлена одразу ж автоматично, як тільки у вас зʼявиться інтернет.

Вам не потрібно стежити за наявністю звʼязку. Заявка збережеться в додатку й буде відправлена автоматично.