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В Дії зʼявилася абсолютно нова та дуже корисна послуга: багатьом вона знадобиться

Карел Тетяна02.02.2025
Дія

Додаток “Дія” постійно оновлюють та вдосконалюють. Це й так вже чи не найпопулярніший застосунок в Україні, який замінив багатьом безліч паперових документів. Розробники постійно анонсують впровадження нових послуг та функцій, якими українці охоче користуються. І ось знову зʼявилася нова опція, яка називається «Відсутній звʼязок». Якщо у вас зник сигнал мобільного звʼязку, або ж не працює мобільний інтернет, не працюють дзвінки, чи смс-повідомлення ви можете повідомити про це через «Дію».

Особливості нової послуги

Послуга вже доступна для використання. Якщо у вашому застосунку вона ще не зʼявилася, то спробуйте його оновити. Суть послуги полягає в тому, що навіть без інтернету та мобільного звʼязку ви зможете надіслати запит й повідомити про те, що у вас є проблеми з сигналом. Для цього потрібно відкрити «Дію», зайти у потрібну послугу та натиснути на «Відправити заявку».

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дія

Ось покрокова інструкція щодо того, як відправити заявку:

  1. Відкрийте додаток та натисніть на значок «Відсутній сигнал». Цей значок повинен бути на головному екрані.
  2. Далі потрібно надати одноразовий доступ до геолокації, щоб додаток міг визначити де саме ви перебуваєте і відповідно де є проблеми зі звʼязком.
  3. Також напишіть, або виберіть пункт де вкажіть коли саме немає звʼязку: під час відключень світла, чи незалежно від цього.
  4. Виберіть з переліку свого мобільного оператора.
  5. Виберіть послугу, яка не працює: звʼязок, мобільний інтернет, чи все разом.
  6. Вкажіть, де конкретно немає зв’язку: на вулиці, чи у приміщенні.

Далі надішліть скаргу й вона буде відправлена одразу ж автоматично, як тільки у вас зʼявиться інтернет.

Вам не потрібно стежити за наявністю звʼязку. Заявка збережеться в додатку й буде відправлена автоматично.

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Карел Тетяна02.02.2025
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