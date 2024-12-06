З 2025 року в Україну заборонять ввозити деякі автівки: невже це кінець ери «євроблях»

В Україні з 1 січня 2025 року зміняться правила ввезення автівок з-за кордону. Такі нововведення планувалися вже давно, однак у зв’язку з війною їх впровадження кілька разів відкладали. Але тепер дороги назад немає. З першого дня нового року деякі автівки вже не зможуть перетнути український кордон.

Які машини будуть під забороною?

Зараз будь-який водій може ввозити на територію України легкові автівки, що відповідають екологічному стандарту «Євро-2» або вищому. Для вантажівок та спеціальної техніки діють інші правила.

Екостандарт «Євро-2» у країнах ЄС був введений у 1996 році. Тож виходить, що зараз в Україну можна приганяти всі автівки, випущені пізніше цієї дати. Зокрема до їх переліку входять машини стандарту «Євро-5», який діє у Євросоюзі з 2009 року.

Проте з 1 грудня 2025-го кількість автівок, які зможуть перетнути кордон з Україною значно зменшиться. Згідно з новими правилами, ввозити на території країни можна буде лише автівки, що відповідають стандарту «Євро-6», запровадженому у Європі 9 років тому. Решта легкових машин буде під забороною.

Що буде з «євробляхами»?

Експерти зазначають, що суворе нововведення стосуватиметься лише нових та вживаних транспортних засобів наступних типів:

сідлові тягачі для напівпричепів;

автобуси;

всі види вантажівок;

спецтехніка, зокрема автокрани, евакуатори, бетономішалки та ін.;

нові легковики, що проходять свою першу реєстрацію.

Всі ці автівки зможуть потрапити на територію України лише якщо відповідатимуть екостандарту «Євро-6».

Натомість вживані легкові машини під нове правило підпадати не будуть. Тож українці і далі зможуть приганяти машини з пробігом починаючи з 1996 року випуску («Євро-2»). Також не торкнуться зміни нових та вживаних електрокарів, адже вони просто не мають двигуна внутрішнього згоряння. Поза законом будуть і деякі машини, що потраплятимуть на територію країни в якості гуманітарної допомоги або для потреб ЗСУ.