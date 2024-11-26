Неймовірна популярність брехливого відео: навіщо тхір приніс своїх дітей людині в руки

Бурхливі хвилі Інтернету винесли в поле зору GSMinfo невеликий ролик про те, як дбайлива мати-тхір показує своєму господарю новонароджених дітей .

Наша реакція виражалася лише одним словом – Що?!

Той самий троянський кінь, якого ви підібрали по доброті душевній з вулиці.

Ця необґрунтована фальсифікація руйнується одним єдиним фактом – абсолютна більшість куницевих індивідуалісти до мозку кісток. Вони не утворюють зграй, у них немає ватажків. У списку винятків борсуки і видри – вони створюють сімейні групи: батьки і різновікові діти. Але тхори таким не займаються. Хитрі морди тримають одна від одної немаленьку дистанцію – мисливські угіддя одного звірка простягаються щонайменше на 1 км²! Будь-який перетин території – прямий шлях до бійки. Особливо серед самців.

Більше того, ці звірі навіть міцні сімейні вузи утримати не здатні. У період розмноження самець тхора першу ліпшу самку за шкірку і тягне в найближчі кущі без жодних прелюдій . Після години любовного марафону він залишає її з новим етапом у житті наодинці. Процес повторюється кілька разів із різними самцями. Тхори — звірі полігамні. І жоден із претендентів на батьківство не з’явиться у житті матері-одиначки до наступного сезону розмноження!

Любий, ніч із тобою була незабутньою. Ти прийдеш ще? – Звичайно! Наступного року!

Але чому тхори в принципі показують дитинчат людині? Самі-то відео справжні! На це у нас теж відповідь односкладова – ювенілізація. Домашні тхори відрізняються за поведінкою від диких побратимів тому, що не дорослішають до кінця. З точки зору психіки вони застряють на етапі 4-5 місяців – у віці миролюбних підлітків. Далі розвиток зупиняється, і одомашнені тхори залишаються вічними дітьми.

— Жодних гулянок із друзями! Ти під домашнім арештом! – Ну маааам!

Пояснюється це трьома речами. Причина номер раз: у домашніх тварин значно більше ресурсів, ніж у диких. Їм не потрібно напружуватись із полюванням, шукати притулків, ховатися від хижаків. Їхнє тіло росте швидше за мізки. Звідси випливає і причина номер два: велика кількість ресурсів дозволяє не змагатися за них, а жити у мирі та злагоді з іншими домашніми мешканцями.

Люди вважають нас недорозвиненими, але хто отримує притулок, їжу та турботу за гарні очі? Подумайте…

Причина номер три – джерело достатку. Тобто людина. Домашньому тхорові не потрібно добиватися ні продовольства, ні територій. Людина забезпечить вихованця всім необхідним. А хто приносить дитинчатам їжу? Хто облаштовує лігво? Правильно, мама! Звичайно, як справжніх батьків тхори людей не сприймають. Але відносини між людиною та вихованцем складаються теплі та довірчі.

Ось ми і підійшли до головної причини, через яку тхори можуть показувати своїх новонароджених малюків господареві. Це довіра!

Деякі кішки, собаки та інші вихованці приносять людині своїх малюків. Роблять вони це не через жагу визнання дитинчат господарем, та не через страх, що той викине новонароджених на мороз. Вихованець довіряє людині настільки, що готовий показати найпотаємніше! Ось і в домашніх тхорів все працює так само. Після пологів будь-яка тварина почувається вразливою. А якщо ти обзавелась дітьми, коли сама мізками ще дитина, то опора та підтримка тобі необхідні! Її підлітки-тхори знаходять у двоногої «мами». Поруч із людиною звір почувається у безпеці.

Мило? Безперечно! Чи працює це у всіх домашніх тхорів? Звісно ні. Те, що показано на відео, — скоріше виняток із правил, ніж саме правило. У більшості новоявлених матусь батьківський інстинкт переборює підліткову неспроможність навіть у домашніх умовах. Такі самки не підпускають до гнізда нікого, навіть людину. Фахівці з домашнього розведення тхорів теж рекомендують не чіпати породіллю та дитинчат хоча б тиждень, якщо в цьому немає необхідності . І це природна поведінка. У дикій природі тхори ретельно ховають цуценят від чужих очей, поки ті не зміцніють.

Але найголовніше: немає у цій історії ні ватажків, ні підлеглих. Якщо тхір і показує господареві своїх дітей, то це від великої любові, довіри та несамостійності!