Магазины отказываются принимать некоторые купюры: юристы объяснили как действовать

25Часто случается, что кассиры отказываются принимать от нас определенные деньги, объясняя это отсутствием мелкой наличности. Однако, такие действия являются незаконными и нарушают наши права как потребителей.

Специалисты по защите прав потребителей объясняют, что кассиры обязаны принимать любые деньги, которые являются официальным платежным средством. Кроме того, они должны обеспечить наличие нужной суммы для выдачи сдачи.

Если кассир настаивает на своем и отказывается принять деньги, это является прямым нарушением ваших прав. В таком случае вы имеете право подать жалобу.

Помните, что отсутствие мелкой наличности в кассе – это не ваша проблема. Если кассир перекладывает эту ответственность на вас, вы имеете право требовать, чтобы решили именно они.

Кабинет Министров внес изменения в перечень товаров, которые нельзя вернуть.

Правительство утвердило новые правила возврата и обмена товаров. В перечень товаров, которые не подлежат возврату или обмену, были добавлены пищевые продукты, лекарственные средства, средства личной гигиены, косметика и моющие средства. Важно отметить, что такие товары нельзя вернуть, если они были распакованы или если их размеры были индивидуально подобраны под заказ клиента.

Ранее украинцам рассказывали, что цены в магазинах должны быть четкими и понятными для каждого покупателя. Например, если товар продается на вес, то цена должна указываться за килограмм. Проверка ценников – обязанность продавцов. Нарушение этих правил может привести к штрафам для магазина.

Если вы столкнулись с нарушением ваших прав как потребителя в магазине (неправильная цена, отказ в обмене товара и т.д.), обратитесь в Госпотребслужбу. Помните, что охранники магазина не имеют права заставлять вас платить за товар, который вы не портили, даже если они работают в этом магазине.